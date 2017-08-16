2017 yılının en 'akıllı' telefonları belli oldu

kıllı telefon piyasasında hem işletim sistemi rekabeti hem de tasarım/dizayn rekabeti kıyasıya devam ediyor. Bu yılın 'moda' tasarımı olan sonsuz ekranlı telefonlar Apple modellerini sollarken, 2017'nin en akıllı telefonları belli oldu. Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) her yıl olduğu gibi bu yıl da mobil dünyada "en"leri açıkladı.

Her yıl en iyi akıllı telefondan tutun, en iyi giyilebilir cihazlara kadar mobil dünyada birçok konuda "en"ler seçildi ve ödülleri verildi. EISA bu seçimleri ise, kıta genelindeki multimedya editörlerinin verdiği oylarla belirleniyor. EISA her yıl, Hi-Fi, Ev Tiyatro ve Ses Sistemi, Araç-içi Elektronikler, Mobil Cihazlar ve Fotoğraflar alanında en iyileri seçiyor. Teknotribun.net'in haberine göre, bu konuda en prestijli ödül olan

"En İyi Akıllı Telefon" ödülü bu yıl Galaxy S8'e gitti.

Bu ödül 2016'da HTC 10'a, öncesindeki yıl ise Huawei P8'e gitmişti. Tacın yeni sahibi ise Galaxy S8 oldu. 2017-2018 EISA Ödülleri

En iyi kameralı akıllı telefon: Huawei P10 En iyi müzik çalan akıllı telefon: FIIO X5 3. Nesil

En iyi giyilebilir cihaz: Huawei Watch 2 En iyi kablosuz kulak-içi hoparlör: Sennheiser Momentum In-Ear Wireless

En iyi mobil hoparlör: JBL Boombox

En iyi mobil hoparlör: JBL Everest Elite 750NC

En iyi bütçe dostu telefon: Noa Element H10LE

En iyi tüketici akıllı telefonu: Huawei Honor 8 Pro

En iyi akıllı telefon: Galaxy S8 En iyi Portable DAC/Kulaklık Amplifikatörü: RHA DACAMP L1