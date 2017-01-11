2017 yılında PTT'ye personel alımı olacak mı?

Binlerce memur adayı bu sorunun yanıtını arıyor. 2017 senesinde PTT'ye personel alımı olacak mı? Konu ile ilgili resmi bir açıklama var mı?

2017 yılında PTT'ye personel alımı olacak mı?
Eklenme: 11 Ocak 2017, 13:13
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2016 yılın son çeyreğinde PTTpersonel alımını bekleyen adaylar bir sonuç alamamıştı. Peki, 2017 yılında PTT personel alımı yapılacak mı? Memur adayları heyecanla PTT personel alımları ile ilgili gelecek Haberleri merak ediyor. 

2016 yılında PTT en son personel alımını Mayıs ayında yapmıştı. PTT tarafından yayımlanan ilanla birlikte Mayıs ayında 1038 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise 2017 yılında personel alımı beklenen kurumların başında PTT yer alıyor. Onbilerce adayın merakla beklediği PTT personel alım ilanları ne zaman yayımlanacak? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Haber7.com olarak tüm ilanları 7/24 olarak sizlere aktarmaya devam ediyoruz. PTT personel alımını duyurduğu zaman her ilanda olduğu gibi detayları bizden öğreneceksiniz.

KPSS 2016/2 memur atamalarının gerçekleştirilmesiyle adaylar KPSS puanlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek istiyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan 6 milyon adaya 2051 kadro verilince umutlar kırılmıştı. ÖSYM 9 Ocak 2017 tarihinde akşam saatlerinde KPSS 2016/2 tercih sonuçlarını açıkladı. Memur olarak atanamayan adaylar ise kurumlardan atama ilanı bekliyor. 

2016 yılı Kasım ayında CHP Milletvekili Erdin Bircan'ın "PTT personel alımı yapacak mı?" soru önergesiyle beraber gözler tekrar PTT'ye çevrildi. Şimdi herkes merakla PTT personel alımı ilanının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor.

Kamupersoneli

 
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