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2017 yılında ne kadar öğretmen ataması yapılacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2017 Şubat öğretmen atamaları yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika öğretmen atamaları gelişmeleri

2017 yılında ne kadar öğretmen ataması yapılacak?
Eklenme: 28 Aralık 2016, 14:50
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20 Aralık salı günü itibariyle milyonlarca öğretmen adayı gözünü 2017 şubat öğretmen atamalarına dikti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Peki 2017 yılında kaç bin kişi öğretmen kadrosuna alacaklar? İşte son dakika öğretmen ataması Haberleri

2017 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayında atama bekleyen öğretmen adayları, "2017 Şubat öğretmen atamaları olacak mı? sorularına yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı’ndan gelen açıklama heyecanlandırdı. 

Şubat öğretmen atamalarına ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Tek başıma benim vereceğim bir karar değil. Başbakanımızın, Maliye Bakanımızın, Devlet Personel Başkanlığı’na gelecek ve Türkiye’nin öğretmene ihtiyacı var, polise, hakime, doktora ihtiyacı var.” dedi. 2017 Şubat atamalarının yanı sıra lisansı iptal edilen öğretmenlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz; “Eğer herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı yoksa, lisansı iptal edilmiş öğretmenlerin lisans hakkı verilecektir” şeklinde konuştu.

Öğretmen atamaları konusunda, AK PARTİ hükûmetleri döneminde, 2003-2015 döneminde 512 bin atama yapıldı değerli arkadaşlar. Yani bugüne kadar AK PARTİ hükûmetleri döneminde on dört yılda, AK PARTİ hükûmete geldiği anda yaklaşık -benim hatırladığım- 450 bin civarındaydı, bu dönemde 512 bin öğretmen ataması yapıldı. Merak etmeyin, öğretmen atamalarını her zaman yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

HANGİ BRANŞLARA ATAMA YAPILACAK?

Şubat ayında yapılacak öğretmen atamaları en çok bu 20 branşa olacak. Öğretmen atamaları için MEB'e atama izni verilecek. En çok öğretmen açığı olan bu 20 branşa toplam kadronun %95 'inin verileceği tahmin ediliyor.

1) İngilizce

2) Özel Eğitim

3) Din Kültürü Ahlak Bilgisi

4) Sınıf Öğretmenliği

5) Okul Öncesi

6) PDR-Rehber Öğretmen

7) İlk Öğretim Matematik

8)  Bilişim Teknolojileri 

9) Beden Eğitimi

10) Türkçe

11) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

12) Arapça 

13) Matematik 

14) Türk Dili ve Edebiyatı

15) Müzik

16) Teknoloji ve Tasarım

17) İ.H.L. Meslek Dersleri

18) Biyoloji

19) Sosyal Bilgiler

20) Kimya/Kimya Teknolojisi

 
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