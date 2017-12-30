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2017 yılında en fazla Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa İstanbul, 2017 yılında yaşanan yükselişle dolar ve altına fark attı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:58
2017 yılında en fazla Borsa İstanbul kazandırdı

2017 yılının en fazla para kazandıran yatırım araçları belli oldu. Bu senenin kazanını altın ve dövize ciddi biçimde fark atan Borca İstanbul. Borsa İstanbul'da hisse senetleri, 2017'de ortalama yüzde 47,60 artış ile başlıca yatırım araçları arasında en fazla kazandıranı oldu.

BİST 100 ENDEKSİ REKORLA KAPADI 

2016 yılını 78.138,66 puandan kapatan BIST 100 endeksi, 2017'yi 115.333,01 puanla rekor seviyeden tamamladı. Endeksteki yıllık artış 37.194,35 puan ve yüzde 47,60 olarak gerçekleşti. Böylece, bu yıl yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran borsa oldu.

CUMHURİYET ALTINI YÜZDE 22 YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 21,13 artarak 2017 yılında 158,80 lira oldu. Geçen yılın sonunda 131,10 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2017 yılının son işlem gününde 158,80 lira olarak gerçekleşti. 2016 yılını 877,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise, bu senenin sonunda 1.062,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 21,09 artış kaydedildi.

DOLAR YÜZDE 7.69, EURO YÜZDE 22.48 ARTTI

ABD doları da 2017 yılını önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 7,69 olurken, euronun satış fiyatında ise yıllık bazda yüzde 22,48 yükseliş görüldü.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 14:58
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