2017 mali yılını yüksek bir performansla kapatan Grubun başarısında üretim kapasitesinin artışı, verimli süreç yönetimi ve satış stratejisi belirleyici oldu. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ‘sürdürülebilir büyüme ve karlılık’ hedefi doğrultusunda, OYAK üyeleri ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Erdemir, İsdemir, Ersem, Erdemir Maden gibi Türkiye maden ve metalürji sektörünün lokomotif kurumlarına sahip olan OYAK Maden Metalürji Grubu, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Başarılı bir yıl geçiren Grubun verimli, sürdürülebilir ve etkin üretim süreçleri ile kapasite kullanımındaki artışı mali tablolara da yansıdı. Grubun 2017 yılı kapasite kullanım oranı, yüzde 72 olan dünya ortalamasının üzerinde yüzde 97 olarak gerçekleşti. Yüksek kapasite kullanımının yanı sıra üretim aşamalarındaki verimliliğin artırılması da finansal başarıda etkili oldu.

2017 yılında 1,2 milyon ton ihracat

2017 yılı sonuçlarına göre Grubun satışları 8,96 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artış ile 5,1 milyar ABD Doları, FAVÖK’ü ise yüzde 67 artışla 1,5 milyar ABD Doları oldu. İhracatını da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artıran Grup, Güney Amerika’dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada toplam 45 ülkeye 1,2 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.

Yerli üretimin önünü açacak adımlar atıyoruz

Grubun başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Ülkemizin sürekli artan yassı çelik ihtiyacını karşılamanın yanında Türkiye sanayisinin dışa bağımlılığını azaltacak, yerli üretimin önünü açacak adımlar atıyoruz. Bu adımların karşılığını da hem ülke sanayimizin gelişiminde hem de kurumumuzun finansal sonuçlarında görüyoruz. Bilanço büyüklüğümüz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 7,5 milyar ABD Doları oldu. 2017’de piyasa değerini en çok artıran şirketlerden biri olduk. Finansal başarı bir yana, çelik sektörünün okulu olarak ülkemiz sanayisine katma değer yaratmaktan dolayı gururluyuz” dedi.