2017 yılbaşı tatili 2 Ocak 2017 Pazartesi tatil mi

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2017 yeni yılına az bir zaman kala yılbaşı tatili ile ilgili son dakika haberler gündeme düşmeye başladı. 2017 yılbaşı tatili kaç gün olacak? 2 Ocak 2017 Pazartesi günü resmi tatil mi tatil olacak mı?

2017 yılbaşı tatili ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. 1 Ocak 2017 yılbaşının Pazar gününe denk gelmesi nedeni ile 2 Ocak Pazartesi gününün tatil ilan edilmesi gündeme geldi. Peki 2 Ocak Pazartesi tatil olacak mı?

2017 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2016'nın son aylarını yaşadığımız şu son günlerde 1 Ocak 2016 Cuma günü yani geçen sene hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil yapmıştık. Bu yıl 2017 yılbaşı 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2017 Pazar gününe denk geldiği için "Tatil olacak mı?" diye bir beklenti asla olmayacak.

Şu an için 2 Ocak 2017 Pazartesi gününün tatil olup olmadığı da netlik kazanmadı.