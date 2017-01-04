2017 YGS başvurusu nasıl yapılır?

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2016 - 2017 eğitim öğretim yılı için düzenlenen YGS sınav başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler ve veliler YGS sınav başvuru ücretinin kaç TL olduğunu ve hangi bankaya yatırıldığını merak ediyor? İşte ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile ilgili tüm merak edilen soruların cevabı ve ayrıntıları

2017 YGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2017 YGS başvurusu yapmak isteyenlerin iki ayrı seçeneği bulunuyor. 2017 YGS Başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr veya ÖSYM bürolarından yapılacak.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı başvuru ücretleri ne kadar?

2017 yılında YGS Başvurusu yapmak isteyenler için YGS Sınav Ücreti 55 TL'dir. 55 TL'lik YGS Başvuru ücreti'ni aşağıda bulunan bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

18 Ocak 2017 tarihlerinde son bulacak YGS başvuruları için adayları uyarıcı bilgilerle kamu spotu hazırlandı

Yaklaşık 45 saniye süren kamu spotunda, şu uyarılar dile getirildi:

"Adaylar, 2017 YGS başvurularınızı nüfus cüzdanınız veya pasaportunuz ile birlikte ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilirsiniz.

Aday başvuru belgesini aldıktan sonra sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırınız. TC kimlik numaranız ve size verilen şifre ile ais.osym.gov.tr adresinden tüm işlemlerinizi takip edebilirsiniz. YGS başvuruları, 4-18 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak."