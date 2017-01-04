2017 YGS başvuruları başladı | ÖSYS Kılavuzu yayımlandı

2017 YGS başvuruları 4 Ocak 2017 Çarşamba günü başladı. ÖSYM'nin 2017 ÖSYS Kılavuzu ve YGS sisteminde değişiklikleri anlatan açıklamasının ardından sınava girecek adaylar, bugün itibariyle ÖSYS başvuru işlemlerine başlayabilecekler. LYS ve YGS sürecinde öğrencilerin en büyük yardımcısı ise yayımlanan ÖSYS Kılavuzu olacak. Gelecek yıl öğrenimini yükseköğretim programlarında sürdürmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda sıkı bir çalışma içerisinde olan adaylar, bu kritik süreçte ÖSYM'nin kılavuzundan yararlanarak süreci en doğru şekilde geçirecekler. YGS başvurularından bir gün önce yayımlanan ÖSYS kılavuzunda sınavların başvuru tarihleri, başvuru işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı, ücretleri, sınava kimlerin girebileceği gibi süreç hakkında pek çok bilgiye yer verildi.

YGS BAŞVURU TARİHLERİ

Bu yılın YGS başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından yayınlanan ÖSYS Kılavuzunda paylaşıldı. Buna göre YGS başvuruları bugün başladı ve 18 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. YGS ise 12 Mart 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından ise LYS başvuru sürecine geçilecek. LYS başvuruları ise 4 Nisan-17 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Ardından LYS-4 oturumu 10 Haziran 2017'de, LYS-1 oturumu 11 Haziran 2017'de, LYS-2 oturumu 17 Haziran 2017'de, LYS-3 oturumu ise 18 Haziran 2017'de gerçekleştirilecek.



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Sınava girecek adaylar YGS oturumu için 60 TL ödeme yapacaklar. LYS oturumlarında ise adaylar her bir oturum için 40 TL ödeme yapacak. Öte yandan ek yerleştirmeler için 15 TL ödeme yapmak gerekecek.

Sınav ücreti Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler, Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz) üzerinden yatırılabilecek. Ayrıca ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de sınav ücreti yatırılabilecektir.

LYS ve YGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYS kapsamındaki LYS ve YGS'ye başvuracak adayların aşağıdaki öğrenim durumlarından herhangi birine uymaları gerekmektedir:

*2016-2017 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında

okumakta olan öğrenciler

*Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

*Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

*Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak programlara ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm öğrenciler YGS'ye girmek zorundadır. Ancak; TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YGS’ye girme zorunluluğu yoktur.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2017-ÖSYS’ye başvuru yapma ve YGS’ye girme zorunluluğu yoktur. Ancak bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde ÖSYS puanlarını kullanabilmektedir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kabulde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminden (ÖSYS) yararlanmayı istemeleri halinde 2017-ÖSYS’ye başvuru yapma ve YGS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.

YGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YGS başvurusu yapacak adayların öncelikle ÖSYM tarafından yayımlanan 2017-ÖSYS kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir. Dağıtım ve satışı yapılmayacak ÖSYS Kılavuzunu adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden indirebilirler.

YGS başvurusu yapacak bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar işlemlerini kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ve başvuru merkezlerinden yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) kaydı bulunan adaylar ise YGS başvurularını bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresine girerek yapabilecekler.

YGS sınav ücreti ödemesini yapacak adaylar ise başvuru işlemi sonrasında belirlenen bankalardan ya da ÖSYM AİS üzerinden ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayabilecekler. Ödeme yapmayan adayların başvuruları ise geçersiz sayılacaktır ve sınava giremeyecekler.

ÖSYM AİS'ten başvuru yapacak adayların öncelikle T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra güncel işlemler kısmından ÖSYS başvurularını bulabilir, sayfada yer alan yönergeleri takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

YGS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavda adaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatından sorumlu olacaklar. Bu kapsamda sınavda adayla Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testlerini cevaplayacaklar.

12 Mart 2017 Pazar günü uygulanacak YGS, tek oturumda gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak sınav 160 dakika sürecek. Adayların sınav gününde kimlik ve güvenlik kontrollerinden geçeceklerini göz önünde bulundurarak sınava girecekleri binanın kapısında bir saat önceden hazır olmaları gerekmektedir. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar 09.45'ten sonra binalara alınmayacaktır.

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2017-ÖSYS DEĞİŞİKLİKLER

*Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.

*Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

*LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır.

*LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacaktır.

*Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır.

*Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlenmiştir.

*Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci

alacaktır.