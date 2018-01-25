2017-YDUS Tercihleri başladı!
2017 YDUS tercih alımı ÖSYM tarafından duyuruldu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih başvuruları bugün başladı.25 Ocak 2018 Perşembe 18:29
1 Şubat'a kadar devam edecek olan YDUS başvuruları nasıl yapılır? 2017-YDUS tercih işlemlerinin başladığı ÖSYM tarafından duruyuldu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav başvuruları, adaylar tarafından internet üzerinden yapılacak.
2017-YDUS başvuruları, 25 Ocak 2018 ile 01 Şubat 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden aday tarafından bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır.
2017 - YDUS ÖSYM DUYURUSU
"2017-YDUS: Tercihleri Alınacak
2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017- YDUS) ilişkin tercih işlemleri, 25 Ocak 2018 ile 01 Şubat 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden aday tarafından bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Yerleştirme, 2017-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.