2017-YDUS Tercihleri başladı!

1 Şubat'a kadar devam edecek olan YDUS başvuruları nasıl yapılır? 2017-YDUS tercih işlemlerinin başladığı ÖSYM tarafından duruyuldu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav başvuruları, adaylar tarafından internet üzerinden yapılacak.

2017-YDUS başvuruları, 25 Ocak 2018 ile 01 Şubat 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden aday tarafından bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır.

2017 - YDUS ÖSYM DUYURUSU

"2017-YDUS: Tercihleri Alınacak

2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017- YDUS) ilişkin tercih işlemleri, 25 Ocak 2018 ile 01 Şubat 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden aday tarafından bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Yerleştirme, 2017-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.