2017 Türkiye Futbol Vakfı Ödülleri açıklandı

Türkiye Futbol Vakfı tarafından düzenlenen "2017 Türkiye Futbol Vakfı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Beşiktaş'taki Point Otel'de gerçekleştirilen ödül törenine Türkiye Futbol Vakfı Başkanı Engin Verel, eski UEFA Asbaşkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Şen, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile siyah-beyazlı oyuncular Dusko Tosic ve Fabricio Martin Agosto Ramirez, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve turuncu-lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ile Hasan Şaş, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile spor camiasından birçok isim katıldı.

Jüri oylarının neticesinde ödül alan isimler şöyle:

En İyi Kaleci: Fabricio Agosto Ramirez (Beşiktaş)

En İyi Defans Oyuncusu: Dusco Tosic (Beşiktaş)

En İyi Orta saha Oyuncusu: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

En İyi Forvet Oyuncusu: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş)

En İyi Teknik Direktör: Şenol Güneş (Beşiktaş)

En İyi Hakem: Fırat Aydınus

Jüri Özel Ödülü: Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı

En iyi teknik direktör ödülünü kazanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı açıklamada kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ettiğini belirterek, "Ancak ben bu ödülü Medipol Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı ile paylaşmak istiyorum." dedi. Bunun üzerine söz alan Abdullah Avcı ise, "Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim. Önümüzdeki yıl daha da çok çalışıp, gelecek yıllarda bu ödülü kazanıp, Şenol hocamla paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.