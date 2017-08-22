2017 ÖYP Lisansüstü tercih başvuruları bugün başladı!

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) lisansüstü tercih başvuruları sürecine girildi. Bu süreçte, ÖYP tercih başvurusu yapmayı düşünen adayların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan, ALES'ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almaları gerekmektedir.

ÖYP 2017 Lisansüstü tercih başvuruişlemleri, bugünden itibaren 5 Eylül saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek. Tercih işlemleri, YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun duyurusunda; "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı KHK ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için gerekli koşullara yer verildi.

YÖK’ÜN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI!

Yüksek Öğretim Kurumu, ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin 2017 güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına ilişkin açıklamada bulundu. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa ilan edilen kontenjanlara başvurabilecekler.

2017 ÖYP LİSANSÜSTÜ TERCİH BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

2017 ÖYP Lisansüstü tercih başvuruları 22 Ağustos, yani bugünden itibaren 5 Eylül saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek.

Tercih işlemleri, YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ATAMA SÜRESİNDE SON GÜN 31 AĞUSTOS!

ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin atamalarına ilişkin duyuru gerçekleştirildi.

ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin atamaları duyurusuna göre;

1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile atanmış sayılan ÖYP araştırma görevlilerinin atama sürelerinin 31 Ağustos'ta dolacağı belirtildi.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimine başlamak için YÖK tarafından yapılacak yerleştirme işlemleri için akademik kayıt dönemini bekleyenlerin 50/d maddesi uyarınca atama işlemleri yenileneceği aktarıldı.