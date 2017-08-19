2017 Avrupa Yakası kurban kesim ve satış yerleri açıklandı

Kurban bayramına sayılı günler kala kurban kesmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendirecek kurban satışları başladı. Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. Kurbanını almak isteyen vatandaşlar kurban satışı gerçekleştirilecek pazarların kurulduğu yerleri öğrenmek istiyor. İstanbul Avrupa Yakasında oturan veya kurbanını Avrupa Yakasında kesmek isteyen vatandaşlar için Avrupa Yakasındaki kurban kesim yerleri büyük merak konusu oldu. Avrupa Yakasındaki kurban kesim ve satış yerleri vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Avrupa Yakasındaki kurban kesim satış ve yerleri, iletişim bilgilerine haberimizde sizin için yer verdik.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURBAN KESİM VE SATIŞ YERİ

Arnavutköy Belediyesi Kurban Satış Ve Kesim Yeri: Haraççı Mahallesi Behice Sokak Arnavutköy / İstanbul - 444 4 597

Nokta Tesisleri: Tayakadın Mahallesi Fatih Caddesi No:579 Aranvutköy / İstanbul - 532 790 91 89

Hadımköy Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği: Hastane Mah. Akçakavak Sok. No: 14 Arnavutköy / İstanbul - 535 204 03 02

Arnavutköy Çardaktepe Eğitim Ve Kültür Derneği: Yavuz Selim Mah. Mithatpaşa Cad. No: 9 Arnavutköy / İstanbul - 536 635 34 77

Arnavutköy İlim Ve Kültür Hizmetleri Derneği: Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi No:53 Arnavutköy / İstanbul - 506 584 35 45

İSTANBUL EYÜP KURBAN KESİM VE SATIŞ YERİ

Eyüp Dostları Vakfı: Hz. Halit Bulvarı Ruznameci Sokak No:24 (Nur Oto Park) 0535 740 44 55

Kng Oto Yıkama Ahmet Genç: Topçular Mh. Eyüp Sultan Bulv. Bina No: 0071 Blok : 1 Eyüp/İstanbul 0532 058 85 92

Eyüp Sultan Öğrencileri Koruma Ve Yardımlaşma Derneği: Merkez Mah.Bestekar Tahirağa Sk. No:1 0543 663 26 24

Özel Şeyhülislam Mustafa Efendi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu: Nişancı Mh. Baba Haydar Çeşme Sk. No:5 Eyüp/İstanbul 0531 222 73 73

Özel Fetih Erkek Öğrenci Yurdu: Akşemsettin Mh. Özen Sk. No:19 Eyüp/İstanbul 0533 610 77 53

Eyüp Sultan Öğrencilerine Yardım Derneği: Merkez Mh. İdris Köşkü Cd. Kutucu Sk. No:5 Eyüp/İstanbul 0532 611 33 85

Eyüpsultan Akşemsettin İlim Ve Kültüre Hizmet Derneği: Akşemsettin Mh Evyap Cd. No:4/A Eyüp/İstanbul 0534 777 94 65

Es Tekbir Hayvancılık: Akşemsettin Mh. Atatürk Cd. İ.B.B. Kurban Kesim Yeri Eyüp/İstanbul 0532 645 28 44

Akpınar Köyü Kız Kur'an Kursu Derneği: Akpınar Mh. Göksu Sk. No:21 Eyüp/İstanbul 0533 733 55 92

Ev Bahçesi Recep Ferruh Alnıak: İslam Bey Mh. Bülbüldere Cd. No:47 Eyüp/İstanbul 0551 729 18 22

Kemerburgaz Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği: Mithatpaşa Mh. Rauf Orbay Cd. No:30 Kemerburgaz/Eyüp/İstanbul 0533 542 17 68

İslambey Mh. Zemzem Sk. No:5 Eyüp/İstanbul 0532 271 69 23

Türkoğlu Oto Yıkama: Düğmeciler Mh. Eyüpsultan Bulv. No:87 Eyüp/İstanbul 0532 495 37 77

Güven Kasap: Akşemsettin Mh. Altan Sk. No:33 Eyüp/İstanbul 0535 561 46 83

Otopark İbrahim Derici: Rami Cuma Mh. Bosna Cd. No:21 Eyüp/İstanbul 0532 331 85 86

Yeni Mh. Oto Kuaförü Kemal Aker: Rami Yeni Mh. Havuzbaşı Çeşme Sk. No:11 Eyüp/İstanbul 0538 319 80 32

Fırat Çiçekçilik Oto Yıkama: Nişancı Mh. Hz.Halit Bulv. 74 Eyüp/İstanbul 0532 216 45 87

Özel Alan Emre Bostancı: Bahçeköy Cd. Fırat Sk. No:26 Kemerburgaz/Eyüp/İstanbul 0533 129 73 91

Auto Haliç: Silahtarağa Cd. Esenevler Sk. No:28 Eyüp/İstanbul 0532 352 45 96

Kng Otopark Bayram Atik: Eyüpsultan Bulv. No:71 Eyüp/İstanbul 0538 049 50 09

Sultan Center Otopark: Eyüp Stadı Karşısı Sultan Center İş Merkezi Bodrum Kat Eyüp/İstanbul 0537 391 77 98

Eyüp Topçular Özel Eğitim Öğrenci Yurdu: Topçular Mh. Rami Kışla Cd. Tunahan Sk. No:5 Eyüp/İstanbul 0536 998 68 36

Grad Paşa Otoparkı: Alibeyköy Namıkkemal Cd. No:71 Eyüp/İstanbul 0553 057 39 96

Güven Otopark Eyüp Emniyet Hizmetleri Geliştirme Derneği Alibeyköy: Alibeyköy Mh. Namık Kemal Cd. No:1-A Eyüp/İstanbul 0553 619 07 43

"Eyüp Emniyet Hizmetleri Geliştirme Derneği Fikret Sönmez": Düğmeciler Mh. Düğmeciler Cd. No:1 Eyüp/İstanbul 0553 619 07 43

Eyüp Belediyesi Kurban Satış Alanı Kesim Yeri: Kemerburgaz Pirinççi Köyü Yolu 3106 Parselin Arkası. Eyüp/İstanbul 0212 440 04 25

İbb-İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İsyön): İ.B.B Lojistik Bina Karşısı 17.Ada 3 Ve 4 Parsel Eyüp/İstanbul 0212 369 43 43

"Vakıflar Genel Müdürlüğü İmaret Şube Müdürlüğü": Eyüp Merkez Mah. Sultan Reşat Cad(Culus Yolu) No:6 Eyüp/İstanbul 0212 418 29 85

Otopark - Oto Yıkama Ziya Özyurt: Topçular Mh. Rami Kışla Cd. No:74 Eyüp/İstanbul 0212 565 01 25

"Mimar Sinan Camii Avlusu Vezir Gül ": Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan Camii Avlusu Kemerburgaz /Eyüp/İstanbul

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ KURBAN KESİM VE SATIŞ YERİ

Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi Tır Garajı Yanı Beylikdüzü/İstanbul - 2128767000

İhlas Marmara Evleri 1.Kısım Site Yönetimi: Marmara Mahallesi İhlas Marmara Evleri 1.Kısım Selvi Caddesi Selvi Sokak Beylikdüzü/İstanbul - 2128753343

Altın Nesil Vakfı-Gürpınar Kız Kur'an Kursu: Dereağzı Mahallesi Halaskargazi Caddesi Abanoz Sokak Beylikdüzü/İstanbul - 21258333

Yakuplu Eğitim Hizmetleri Derneği: Yakuplu Mahallesi Barış Caddesi No:5 Beylikdüzü/İstanbul - 2128767711

Saray Orta Öğretim Öğrenci Yurdu-Beylikdüzü Kültür Ve Eğitim Derneği: Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi Mutlu Sokak No:18 Beylikdüzü/İstanbul - 2128554983

Gürpınar Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu-Gürpınar Öğrencilere Hizmet Derneği: Dereağzı Mahallesi İnönü Caddesi No:327-A/5 Gürpınar-Beylikdüzü/İstanbul - 2128804176

Gürpınar Özel Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu-Beylikdüzü Öğrencilere Hizmet Derneği: Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Şimşek Sokak No:1 Beylikdüzü/İstanbul - 2128802001

Gürpınar Kültür Ve Eğitim Derneği: Gürpınar Mahallesi Ziya Sokak No:6 Beyylikdüzü İstanbul - 2128800474

Niyazioğulları Adak Kurban Satış Merkezi: Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Halikarnas Sokak Beylikdüzü İstanbul - 5323153918-05378398759

Erbabı Tesisleri Kurban Kesim Yeri: Yakuplu Mahallesi 91/2a Sokak Beylikdüzü/İstanbul - 5327210233

Beylikdüzü Bilim Ve İrfan Derneği: Yakuplu Mah.60. Sok.No:25 Beylikdüzü/İstanbul - 5335581339

Boğazköy Öğrencilere Yardım Derneği: İstiklal Mahallesi Devlet Caddesi No:77 Arnavutköy / İstanbul - 535 432 88 14

İSTANBUL BAKIRKÖY KURBAN KESİM VE SATIŞ YERİ

Faruk Hançer: Osmaniye Mah, Çolak İbrahim Sok. No:9 - 05323343447

Osmaniye Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine Ait Yer: Osmaniye Mah. İncirli Yolu No:25 Bakırköy - 05054475181

Basınköy Camiini Yaptırma Ve Koruma Ve Talebelerine Yardım Derneğine Ait Yer: Basınköy Mah. Atayurt Cad. No:1 Bakırköy - 0212 592 8397 - 05373253462

Şenlikköy Mahallesi Çamileri İle Tesislerini Yaptırma Ve Yaşatma Derneğine Ait Yer: Şenlikköy Mah. Mektep Sok. No:41 Bakırköy - 0212 6631018 - 05052836954

Bakırköy Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneğine Ait Yer: Kartaltepe Mah. V Eliefendi Koşu Yolu Caddesi No/40/1 Bakırköy - 02125422052 - 05058844539

Kartaltepe Amine Hatun Cami Tesisleri Ve Kur'an Kurslarını Koruma Ve Yaşatma Derneğine Ait Yer: Kartaltepe Mah. Sefalı Sok. No:4 Bakırköy - 02125830094

Kartaltepe Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine Ait Yer: Kartaltepe Mah. Sefalı Sok. No:2 Bakırköy - 02125721714 - 05055193559

İstanbul Bakırköy'de Kurban Satış Yerleri Bulunmamaktadır.