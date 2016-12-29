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2017 Asgari ücret ne kadar oldu?

2017 Asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 asgari ücret rakamını açıkladı. Yapılan açıklamada asgari ücrette yaklaşık yüzde 8 artış oldu. Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş neti 1404 lira olacak.

2017 Asgari ücret ne kadar oldu?
Eklenme: 29 Aralık 2016, 21:27
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6,5 milyon çalışan 2017 asgari ücret rakamı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaşadığımız dünya konjonktürü belirli zorlukları getiriyor. Ama bir taraftan da hedefleri olan ülkeyiz. Bakan olarak benim de çok mutlu olamadığım ama yarınlarımızın huzurlu geçmesi için paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuğu yapma gayretiyle ortak karar vermeye çalıştık. Asgari ücretin yılbaşından itibaren yılın genelinde geçerli olmasına karar verdik. Enflasyonu 6,5 olarak açıklamıştık. Asgari ücrette yaklaşık yüzde 8 artış oldu. Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş neti 1404 lira olacak.

İşçi kardeşlerimizin çok mutlu olamadığı, işveren kardeşlerimizin de mutlu olamadığı bir süreç oldu. Biz ortak karar vermeye çalıştık. Geç saatlere kadar çalıştık. Bir bakan olarak çok koşturduk. Türk-İş'in de imzasının olmasını isterdik. İşverenin de zorluklarını anlayarak, bu zorluklarda yine ülke koşullarının imkanlarının değerlendirilmesi çerçevesinde onlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." 

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ BİN 600 TL

Daha önceden yapılan 2 toplantıda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016'da bin 300 TL'ye yükseltilen asgari ücret için bin 600 TL talebinde bulunmuştu.

DİSK: VERGİ DIŞI BIRAKILSIN

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ise asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade etmiş, en az net 2 bin TL olması gerektiğini belirtmişti.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYOR

Öte yandan işveren ise DİSK'in ve Türk-İş'in önerilerine karşın herhangi bir zamdan yana olmadığı belirtiliyor.

TÜİK NE DEMİŞTİ

TİSK'in ev sahipliğindeki üçüncü toplantıda ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri "ağır" işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyetini bin 668 lira 90 kuruş olarak açıklamıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

 
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seren çetin

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