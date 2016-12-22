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2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu?

2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu? 2017 yılına artık sayılı günler kala işçiler de asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise geçerli olacak fiyatları belirlemeye çalışıyor. Alınan son dakika bilgilerine göre ise 2017 asgari ücreti fiyatlarının ise açıklanacağı tarih belli oldu.

2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 15:44
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2017 asgari ücret belli oldu mu? İşçiler artık yeni yıldan itibaren asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise bu fiyatı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Üçüncü toplantısını da gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kararın ne zaman açıklanacağını da bildirdi.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti 'ağır' işlerde bin 668 lira 90 kuruş, 'orta ağır' işlerde bin 485 lira 30 kuruş, 'hafif işlerde' ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Komisyonun dördüncü ve son olması beklenen toplantısının, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılması kararlaştırıldı. Türk-İş heyeti asgari ücretin bin 600 lira olmasını talep ediyor..

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yaptı. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri "ağır" işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyetini bin 668 lira 90 kuruş olarak açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlık etti. Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

- Son toplantı 29 Aralık'ta

Toplantıda, TÜİK temsilcileri "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı. Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Komisyonun dördüncü ve son olması beklenen toplantısının, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılması kararlaştırıldı.

- "Asgari ücret vergiden muaf tutulsun"

Türk-İş heyetine başkanlık eden Nazmi Irgat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce dile getirdikleri asgari ücretin vergi kesintisinden muaf tutulması taleplerini bugünkü toplantıda da dile getirdiklerini söyledi.

Asgari ücretin 2007'de net bin 600 lira olması tekliflerinde ısrarcı olduklarını vurgulayan Irgat, TÜİK temsilcilerinin bugün komisyona sunduğu "ağır" işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyeti olan bin 668 lira 90 kuruşun da kendi tekliflerinin doğruluğunu onaylar nitelikte olduğunu kaydetti.

 
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