2017 AÖF sınavı ne zaman?

Tek ders sınavları üç ders oldu

Açıköğretim Fakültesi’nden öğrencileri sevindiren bir haber geldi. Tek ders sınavları nedeniyle mezun olamayan İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencileri, tek ders sınavlarında üç dersten sınava girebilecek. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Türkiye programları için üç ders sınavının 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü fakülte yönetim kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Rektör Gündoğan, “Türkiye programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevi-tutukevinde olup üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı da 22 Temmuz Cumartesi günü bulunduğu ildeki cezaevi-tutukevinde yapılacak. Yurt dışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü yine fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.” diye konuştu.

İşte sınav tarihleri