2017 AÖF geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) Güz Dönemi Final Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Anadolu Üniversitesi 17. Akademik Bilişim Konferansı kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) açılan Açıköğretim Fakültesi standında konuyla alakalı açıklamalarda bulunan AÜ. Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin merak ettiği soruya açıklık getirdi.

Not Aralığı - Harf Notu - Not Değeri

- 84 – 100__AA__4,00 (GEÇTİ)

- 77 – 83___AB__3,70 (GEÇTİ)

- 71 – 76___BA__3,30 (GEÇTİ)

- 66 – 70___BB__3,00 (GEÇTİ)

- 61 – 65___BC__2,70 (GEÇTİ)

- 56 – 60___CB__2,30 (GEÇTİ)

- 50 – 55___CC__2,00 (GEÇTİ)

- 46 – 49___CD__1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

- 40 – 45___DC__1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

- 33 – 39___DD__1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

- 0 – 32____FF__0,00 (KALDI)

AÖF soru ve cevaplarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor

Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2001 yılından bu yana sınav soruları ve cevap anahtarları e-Kitap biçiminde yayınlanmaktadır. Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak "Fakülte" başlığından "Sınav Soruları" seçeneğine, "Bölüm" başlığından öğretim yılını, "Ders" başlığından istenen sınavı seçerek sınav sorularına erişebilirler.

Açıköğretim sistemiyle öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencisiyseniz, "T.C. Kimlik Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.

Eğer fakültede bu sistemle öğrenim gören Batı Avrupa Programı öğrencisiyseniz, "Öğrenci Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi örgün program öğrencileri de portalda "Öğrenci Numarası" ile oturum açabileceklerdir.

Yabancı uyruklu örgün program öğrencileri portalda "9..." ile başlayan "Öğrenci Numarası" ile oturum açabileceklerdir.

Eğer öğrencimiz değilseniz, yukarıdaki kutucuğa "konuk" yazarak e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz. Ancak bu durumda, çoğu hizmetimizden sınırlı olarak yararlanabilirsiniz.

Öğretim Üyeleri, kendilerine bildirilen kullanıcı adı ve şifreleri ile sistemde oturum açabilirler.

Internet Explorer'da güvenlik ve gizlilik ayarları varsayılan düzeyden daha yukarda olmamalıdır.

AÖF sıvav tarihleri

- Güz Dönemi Ara Sınavı Kasım 2017

- Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Ocak 2018

- Bahar Dönemi Ara Sınavı Nisan 2018

- Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Mayıs 2018

- 2017-2018 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı Temmuz 2018

AÖF sınav konuları

Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak olan AÖF güz dönem sonu sınavları öncesi öğrenciler sınavlarda hangi konular ve ünitelerden sorular çıkacak, müfredata göre nerelere çalışmalıyım sorularının cevaplarını merak ediyorlar. AÖF final sınavlarında hangi konu ve ünitelerden soru çıkacağını Açık Öğretim Fakültesi internet sitesi üzerinden yayınladığı Sınav Sorumluluk Üniteleri kitapçığı ile öğrencilerle paylaşıyor.

Sınav süresi ve sınav oturumları

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar, cumartesi-pazar günleri dört oturum halinde gerçekleşecektir.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7.yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

Sınav yeri organizasyonu

Öğrencilerin oturduğu semt ve ilçeye göre seçtiği sınav merkezi kapsamında bulunan okullara öğrencilerin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı bulundukları yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden düzen içerisinde sınav ataması yapılmaktadır.

Üniversitemiz, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır. Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarına benzer gruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir. Öğrenciler ikamet ettikleri semte göre uygun olan üniversitemiz tarafından belirlenen sınav merkezlerini seçebilmektedir.

AÖF sınav kuralları

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

- Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa’da aynı saatlerde sabah 9.30’da, öğlenden sonra 14.00’da yapılmaktadır.

- Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

- Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

- Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.

- Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde Öğrenci Girişi bölümünden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak veya AÖF Bürolarındanalacaklardır. Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

- Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

AÖF sınav ve değerlendirme sistemleri

1. Yıllık mutlak sistem

Yıllık mutlak sistemde dersler dönem esasına göre değil, yıl esasına dayalı olarak belirlenmektedir. Sisteme kayıt yaptıran veya kayıtlı olup kayıt yenileten öğrenciler bir öğretim yılında sorumlu olduğu derslerden ara ve yıl sonu sınavlarına girerler. Yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için önceden belirlenen not ölçüsüne ulaşması beklenmektedir. Bir başka deyişle, mutlak değerlendirmede ulaşılması gereken standartlar önceden belirlenmektedir. Öğrencinin aldığı notların, belirlenen bu standartlara ulaşması gerekmektedir. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde daha önceki öğretim yıllarında yıllık mutlak sistemde öğretim yapılan programlarda geçme notu; ara sınavın %30’u yıl sonu veya bütünleme sınavının %70’nin toplamının en az 50 puan olması gibi bir ölçüt önceden belirlenmektedir. Geçme notunun anlamı, alınan puanın belirlenen standart ile aynı ya da yüksek olmasıdır; kalma notunun anlamı ise alınan notun belirlenen standardın altında olması demektir. Dersin zorluk derecesi, öğrencinin potansiyeli, ilgi, yetenek ve beklentilerine bakılmaksızın, öğrencilerden her dersten önceden belirlenen başarı sınırına ulaşması beklenir. Bir öğrencinin başarısı, başka bir öğrencinin başarısından bağımsızdır.

2. Dönemlik-kredili sistem

Kredili sistem olarak uygulanan sistem literatürde değişik adlarla anılmaktadır. Bunlar; ders geçme, kredili sistem, bireyselleştirilmiş sistem, seçmeli sistem gibi. Tüm bu sistemlerin ortak yanı öğrenciyi merkeze almaları ve öğrencinin yararını ön planda tutan yaklaşımlara dayandırılmış olmalarıdır.

Kredili sistemin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Öğrenci merkezlidir.

Her öğrenci potansiyeli oranında başarılı olur. Her öğrencinin her dersten aynı ölçüde başarılı olması beklenmez.

Öğrenciler, ilgileri, yetenekleri, amaçları ve beklentileri doğrultusunda kendi öğrenimlerini gerçekleştirirler.

Öğrenme bireyin sorumluluğundadır.

Program, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf dersleri olarak ayrılmaz, ancak dersler ile ilgili koşullar vardır.

Kredili sistemin amacı, her öğrencinin kendi ilgi, istek ve yeteneğine göre yönlendirilme-sine, geliştirilmesine, belirli alanlarda yetiştirilmesine ve başarısızlıktan çok, başarının değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.