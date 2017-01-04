2016'nın en iyi 10 teknik buluşu

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Geçen yılın en iyi 10 teknolojik buluşu, tıp, elektronik, fizik, kimya ve mühendislik alanlarında gerçekleştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut, Science ve Nature gibi bilimsel kaynaklardan 2016’da dünya bilim dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri, 750 buluş arasından derledi.

3D YAZICILARLA SERAMİK ÜRETİMİ BAŞARILDI

Buna göre, 2016’nın en etkileyici buluşlarından biri Malibu-California’da HRL Laboratuvarındaki araştırmacıların geliştirdikleri yöntemle 3D yazıcılarla çeşitli seramikleri üretmeyi başarmaları oldu.

ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİLERİ YOK EDEN NANO PARÇACIKLAR

Colorado Üniversitesi biyokimya laboratuvarında, özel tasarlanıp ışınla uyarılan yarı iletken nano parçacıklarla antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler etkisiz hale getirildi. Projenin yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Prashant Nagpal, daha önceki çalışmalarda nanometre boyutundaki altın veya gümüş parçacıklarının da bakterileri yok ettiğinin belirlendiğini ancak bu metallerin sağlıklı hücrelere de zarar verdiğini açıkladı.

TELESKOPLARIN BOYUNU KISALTAN TEKNOLOJİ

ABD’de Lockheed Martin İleri Teknoloji Merkezi’nin yöneticileri, klasik teleskoplarda kullanılan büyük mercek ve aynaların yerine, binlerce küçük merceğin kullanıldığı SPIDER adı verilen bir teleskop geliştirdiklerini açıkladı.

Proje yöneticilerinden araştırmacı Danielle Wuchenich, klasik teleskopların 400 yıldır insan gözünün çalışma prensibine benzer şekilde tasarlandığı için boyutlarının çok büyük olduğunu belirtti ve yeni geliştirdikleri bu teknikle büyük ayna ve büyük merceklere gerek kalmadığı için yeni teleskobun çapı fazla küçülmese de uzunluğunun çok kısalacağını açıkladı.

FELÇLİ PARMAKLARI HAREKET ETTİREN ELEKTRONİK DEVRE

Ohio State Üniversitesinde, kol ve bacaklarını oynatamayan felçli hastanın beynine özel tasarlanmış bir elektronik devre takıldı.

Hasta, bu elektronik devre sayesinde sağ eliyle klavyeli bir gitarı çalabildi. Doktorlar, çalışmanın ilk döneminde felçli hastadan parmaklarını hareket ettirmeyi düşünmesini isteyip o anlardaki beyin aktivitelerini kaydetti.

KALEM BOYUTUNDAKİ MİKROSKOPLA KANSER TANISI

Washington Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç Dr. Jonathan Liu ve ekibi, kanser hücrelerini normal hücrelerden ayırt edebilen kalem boyutunda bir mikroskop geliştirdi.

Özellikle beyin cerrahlarının ameliyat sırasında şüphelendikleri dokularda kanser hücresi olup olmadığını anlamaları için bu tür bir mikroskobun çok yararlı olacağı belirtildi. Boyutu çok küçültülen bu özel konfokal mikroskop sayesinde, bazı sağlıklı dokuların ameliyat sırasında gereksiz yere kesilip alınmasının önleneceği açıklandı.

DÜNYANIN EN İNCE GÜNEŞ PİLİ

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT’de geliştirilen yeni güneş pilinin ne kadar ince olduğunu göstermek için pil, sabun köpüğü üzerine yerleştirildi. Dünyanın en ince ve hafif güneş pilinin üzerine konulduğu sabun köpüğünün patlamadığını gösteren fotoğraflarla 25 Şubat’ta basına açıklama yapıldı.

Prof. Dr. Vladimir Bulovic ve ekibinin geliştirdiği güneş pilinin, kumaş, kağıt veya plastik filmler üzerine yerleştirilerek kullanılabileceği açıklandı.

KANSERİ ERKEN TEŞHİS EDEBİLEN ALGILAYICI

Case Western Reserve Üniversitesinde, çok seyreltik çözeltilerdeki moleküller arasından tek bir molekülü tanımlayabilen bir algılayıcı geliştirildi. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giuseppe Strangi, bu algılayıcıyla kanserin çok erken evrelerde teşhis edilebileceğini açıkladı.

ÜÇ ATOM KALINLIĞINDA ELEKTORNİK YONGA

Stanford Üniversitesi tarafından, molibden sülfür adlı bileşikten, üç atom kalınlığında elektronik yonga yapıldığı açıklandı. Projenin yöneticisi elektronik mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eric Pop, amaçlarının çok ince elektronik yongalar üreterek elektronik cihazların küçültülüp hafifletilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

GÜNEŞİ ÖRNEK ALAN ENERJİ ÜRETME DENEYİ

Almanya’da Max Planck Enstitüsü-Plazma Fiziği laboratuvarlarında, güneşteki gibi enerji üretmesi planlanan “stellarator” denilen cihazda, hidrojen plazması üretildi. Güneşteki hidrojen atomları, birbiriyle kaynaşarak helyum atomları oluştururken füzyon enerjisi ortaya çıkıyor.