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2016'da bakın Facebook'u kaç kişi kullandı

Dünya çapında en ünlü sosyal paylaşım siteleri sıralamalarına göre, Facebook 2016 yılında 1 milyar 71 milyon aktif kullanıcıyla birinci olurken, yakın zamanda Facebook tarafından satın alınan Whatsapp ise ikinci oldu.

2016'da bakın Facebook'u kaç kişi kullandı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 00:30
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Statisca isimli istatistik şirketi, 2016 yılında dünya çapında en ünlü sosyal paylaşım sitelerinin aktif kullanıcılarına göre sıralamalarını paylaştı. Buna göre, Facebook 2016 yılında 1 milyar 71 milyon aktif kullanıcıyla birinci olurken, Facebook tarafından yakın zamanda satın alınan Whatsapp ise ikinci oldu.

Eylül 2016 itibarıyla Facebook, 1 milyar kayıtlı hesabı aşan ilk sosyal ağ olurken ve şu anda aylık 1 milyar 71 milyon aktif kullanıcısı var. Facebook'u 1 milyar aktif kullanıcıyla Facebook'un Chat uygulaması Whatsapp ile  Facebook'a bağlı olarak hizmet veren Messenger uygulaması takip etti. Buna göre en çok kullanıcıya sahip listede ilk 3 sırayı Facebook'un sistemleri yer aldı.

Sekizinci sıradaki, Yine yakın zamanda Facebook tarafından satın alınan fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, aylık 500 milyondan fazla aktif hesaba sahip olurken blog hizmeti Tumblr, kendi sitelerinde 555 milyondan fazla aktif blog kullanıcısına sahip oldu.

Yaklaşık 2 milyar internet kullanıcısı sosyal ağları kullanıyorken bu rakamın mobil cihazların ve mobil sosyal ağlar genişlemesine oranla giderek artması bekleniyor.

En popüler sosyal ağlar genellikle çok sayıda kullanıcı hesabı veya güçlü kullanıcı katılımıyla kendini gösteriyor. Facebook, aylık 1 milyarı aşan aktif kullanıcısıyla ilk sosyal ağken, yeni çıkan Pinterest ise bir ayda 10 milyon aktif ziyaretçiye erişebilen ilk bağımsız hızlı açılan site oldu.

100 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal paylaşım ağlarının çoğunluğu Birleşik Devletlerde başlatılmış olsa da Avrupa merkezli VK veya Çin sosyal ağları Qzone ve Renren gibi hizmetler, yerel çevre ve içerikler nedeniyle kendi bölgelerinde tutunabildiler.

 
Etiketlerfacebookblog hizmeti Tumblr
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