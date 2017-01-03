2016 yılı enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2016 yılında yüzde 8.53 arttığını açıkladı. Aralık ayında TÜFE, yüzde 1.64 arttı.

Piyasaların beklentisi TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 0.9, yıllık yüzde 7.6 olacağı yönündeydi.

Yıllık enflasyon milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor. 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i aşması durumunda emekliler enflasyon farkı alacaktı. Ancak ikinci yarıda enflasyondaki artış yüzde 4.73 seviyesinde kaldı.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜNDE

Aylık en yüksek artış yüzde 7,33 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,29, ulaştırmada yüzde 1,97, eğlence ve kültürde yüzde 1,42 ve ev eşyasında yüzde 1,28 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,14 ile haberleşme oldu.