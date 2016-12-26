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2016 tüm engellemelere rağmen ülkemiz için dev projeler yılı oldu

Türkiye terör ve diğer tüm engellemelere rağmen bu yıl teknolojisi ve yatırım büyüklüğü olan projeleri hayata geçirdi.

2016 tüm engellemelere rağmen ülkemiz için dev projeler yılı oldu
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:39
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Türkiye terör ve diğer tüm engellemelere rağmen bu yıl teknolojisi ve yatırım büyüklüğü olan projeleri hayata geçirdi.

Dünyanın en genişi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen Osman Gazi Köprüsü hizmete alınırken, Ilgaz Dağı'nı dize getiren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de bugün hizmete açılıyor.

Hizmete sunulan ulaşım projelerin önemli bir kısmı dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor. 

Osmangazi Köprüsü

Birçok "ilk"leri bünyesinde barındıran Osmangazi Köprüsü'nün hizmete alınması, sadece Türkiye’de değil, dünyada merakla beklendi. 252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip köprü, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre uzunluğuyla dünyanın 4'üncü en büyüğü oldu. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması bakımından örnek gösterilen köprü, 30 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Köprü, Körfez çevresinde 2 saate yakın süren yolu 4 dakikaya düşürdü.

 
Osmangazi Köprüsü

Boğaz'ın yeni incisi

İstanbul Boğazı'nın üçüncü incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü de birçok özelliğiyle dünya mühendislik tarihi için önemli bir yere sahip. 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş asma köprüsü konumunda bulunan köprünün, bin 408 metre ana açıklığı ve yan açıklıklarıyla toplam boyu 2 bin 164 metreye ulaşıyor. Bu yönüyle üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos’ta hizmete alındı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Deniz altında ikinci gerdanlık Avrasya

Avrasya Tüp Geçişi, denizin 106 metre altında inşa edildi. Dünyada, denizin en derininde yapılan ilk projenin uzunluğu 14,6 kilometre ve bunun 3,4 kilometrelik kesimi denizin altından tünelle geçiliyor. Marmaray’ın kardeşi olarak görülen Avrasya Tüp Geçişi, 20 Aralık'ta hizmete girdi.

Avrasya Tüneli

Ilgaz'ı dize getiren tünel 

İlk kazmanın 2012'de vurulmasının ardından yer altında yüzlerce metre yol katedilerek bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı dize getirilerek inşa edilen tünel, bugün törenle hizmete girecek.

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayacak tünelin giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirildi. Biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli sağlanması amaçlanıyor.

Tünel açıldıktan sonra 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak, 11,4 kilometreye inecek. Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi, 8 dakikaya düşecek. Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, kullanılmaya başlandığında, "trafiğe açık en uzun tünel" unvanını alacak.

Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması bekleniyor. Tünelin ekonomiye katkısının 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Keşif ve gözlem uydusu GÖKTÜRK-1

TSK'nın hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 Uydusu'nun montaj ve entegrasyon faaliyetleri, proje yüklenicisi Telespazio (İtalya)-Thales Alenia Space (Fransa) tarafından Fransa'nın Cannes şehrindeki tesislerde gerçekleştirildi.

 
GÖKTÜRK-1

TUSAŞ Akıncı yerleşkesinde yer alan, Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde çevresel testleri yapılan uydu, yörüngesine fırlatılmak üzere Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezine gönderildi. Uydu, 5 Aralık'ta Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 90 dakikada dünya çevresinde bir tur atan uydunun, yılda 60 binden fazla görüntü çekmesi öngörülüyor.

Ulaştırma alanında dev projelerin hizmete alındığı Türkiye'de, mobil iletişimde de yeni bir teknoloji geçildi. Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı olan 4,5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla kullanılmaya başladı.

 
Etiketler2016 dev projeler2016 büyük projeler
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