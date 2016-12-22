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2016 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayındı! Bunlara dikkat

ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu kendi sitesinden yayımladı: Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans bölümlerinden sınava girenler, başvuru yapabilecekler. Haber içeriğimizde: Başvurular Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sitesinde nereye yapılmaktadır? Başvurular ne zaman sona erecek? Kılavuz ve tablolar; tablolarda dikkat edilmesi gereken husus, nitelik kodları ve nitelik kodlarındaki önemli ayrıntı...

2016 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayındı! Bunlara dikkat
Eklenme: 22 Aralık 2016, 17:26
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ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayımladıktan sonra sınava girenler (ortaöğretim, önlisans ve lisans) nelere dikkat etmesi gerekiyor? Başvurularda önemli ayrıntılar nelerdir? Nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Güvenlik soruşturması konusunda altı çizli olan kural nedir? Sorular ve cevaplarla Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih kılavuzu...

Başvuru yaparken herhangi bir ücret ödenecek mi?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, başvuru sürecinde herhangi bir ücret almıyor.

Başvurular Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sitesinde nereye yapılacak?

KPSS tercih başvuruları AİS bölümünden yapılmaktadır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular ne zaman sona eriyor?

Başvurular 21 Aralık 2016 tarihinde başlıyor; 30 Aralık 2016 tarihinde sona eriyor. 

KILAVUZU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(TABLO 1) Ortaöğretim mezunları için açılan kadroları görmek için TIKLAYINIZ

Önemli: Sınava girenler sadece mezun olduğu tablolarladan başvuru yapma hakkına sahiptir. Diğer başvurular geçeli olmayacaktır.

Kurumların istediği "Özel Koşulları" görmek için TIKLAYINIZ

Eğitim uzmanlarından önemli uyarılar (Nitelik kodu)

Kılavuz açıklandıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar: Kadro tercihinde bölümünüz kaçıncı sırada? Kadro açan kurum, bölüm sıralandırmasına dikkat ediyor. Örneğin; Kütüphane memuru olmak istiyorsanız; nitelik kodu sıralandırmasına bakmanız gerekmektedir. Nitelik kod sıralandırmasına göre alımlar gerçekleşecektir. Nitelik kod sıralandırmasında istediğiniz bölüm üçüncü veya dördüncü sırada ise ilk alınacaklar birinci veya ikinci sırada olanlar olacaktır. Kurumların istediği özel şartlar dikkatlice okunmalı ve incelenmeli. Örneğin; Bilgisayar programcılığı için kurumlar sertifika isteyebilir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, geçen hafta cevap kağıdını yayımlamıştı.

CEVAP KAĞIDINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

15 Temmuz Darbe Girişimi KPSS’ye damgasını vurdu

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sorusu, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda en dikkat çeken sorulardan bir tanesiydi. Darbeyi önleyen en önemli isimlerden Şehit Ömer Halisdemir üzerine kurum bir soru hazırladı: "Hangi üniversitenin ismi Ömer Halisdemir olarak değiştirildi? Birçok insan sorunun cevabını “Niğde” olarak cevap verdi. Darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde Üniversitesi’nin yeni adını “Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirdiklerini açıklamıştı.

SORU VE CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS puanı nasıl hesaplanır? Standart sapma nedir?

Kurum 120 soru sormaktadır. 60 tane genel yetenek, 60 tane genel kültür. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Ve bu sayede net durumu oluşuyor. En önemli durum standart sapma konusu. Adayların en çok yapamadığı soru, belirli adaylar tarafından yapıldığında o sorunun puan değeri +5 veya -5 olarak hesaplanabiliyor. Puan hesaplamasında öngörülen bir puan sistemi mevcuttur. Klasik olarak 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla ortalama puan belli olmaktadır. Genel Kültürden ve genel yetenekten doğru ve yanlış soruların oranında net belli olmaktadır ve net üzerinden 0.5 ile çarpma işlemi yapılır. En son olarak + veya – 5 puan üzerinden puan belli olur.

Tercih durumu

Sonuçların açıklanmasından sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tercih işlemlerine başlayacak. Tercih işlemlerinde herhangi bir ücret ödenmeyecek. Önlisans sınavına giren adayların da tercihleri beklemesinden ötürü tercih işlemleri bütün olarak yapılması bekleniyor. Kılavuz üzerinden yapılacak olan işlemler, kurumların açacağı kadroya göre şekil alacaktır.

 
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