2016 enflasyonu belli oluyor

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TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini saat 10:00'da açıklayacak. Piyasada ağırlıklı öngörü TÜFE’nin yüzde 0.9 artacağı yönünde.

AA anketine katılan ekonomistler aralık ayında enflasyonun yüzde 0,99 artacağını hesaplarken, enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,55 ve en yüksek yüzde 1,60 oldu.

2016 enflasyon tahmini yüzde 7.83

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,83 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2016 yılı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 7,40 ve en yüksek yüzde 8,49 aralığında yer aldı.

Enflasyon kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstermişti.