2016 da Wikipedia üzerinde en çok değiştirilen sayfalar açıklandı

2016 yılının bitmesine az bir süre kala internet sitesi devleri bir bir yıl içinde yaşanan gelişmeleri özetleyen raporları kullanıcılar ile paylaşıyor. Bunlardan bir tanesi de internet ansiklopedi sitesi Wikipedia oldu. Açıklanan rapora göre 2016 yılı ölümler ve politika ekseninde geçti. En azından Wikipedia listesi bizlere bunu gösteriyor.



Wikipedia üzerinde en fazla rekabet ABD başkanlık yarışı ekseninde gelişti diyebiliriz. 2016 yılında Wikipedia'nın en fazla düzenlenen 10 sayfasının beşi, başkanlık yarışı ve başkan adayları hakkındaydı. Bu beşlinin zirvesinde ise başkanlık yarışını önde tamamlayan Donald Trump yer alıyor. Donald Trump'ın sayfası 8.933 düzenleme ile en fazla değişim gören sayfa olurken, bu değişim sayısı bile genel listede birinci olmasına yetmedi; sayfayı ancak ikinci sıraya taşıyabildi.



2016 yılında en çok değişiklikler hayatını kaybedenler sayfasında yapıldı. . Toplamda 18.230 düzenleme ile "2016'da Ölümler" sayfası en fazla düzenlenen sayfa oldu. 016, Prince, David Bowie, Muhammed Ali ve John Glenn gibi pek çok ünlü ölümünün yaşandığı bir yıl oldu.



2016 yılında en çok değişiklik yapılanlar listesini, ay ay en çok değişiklik yapılanlar listesi dahil ilgili Wikipedia sayfasından bulabilirsiniz.

(Yeni Şafak)