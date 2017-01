2016 - 2017 Sektör değerlendirmesi

Yediden yetmişe herkese fonksiyonel ve estetik banyolar sunmak için sürekli araştırma yapıyor ve üretimlerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Tasarım çizgimizi güncel akımlar üzerine kurguluyor, tüketici beklentileri ve farklılaşan yaşam tarzları ile şekillendiriyoruz. 50 yılı geçkin sektör deneyimimizi, kullanıcılarımız beklentileri ve tasarımcılarımızın tecrübeleriyle harmanlayarak yenilikçi ürünleri tüketiciyle buluşturmaya odaklanıyoruz.

2016 herkes için zor bir yıl oldu. Her şeye rağmen hem üretim, hem ürün çeşitlerimiz, hem de insana yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Çünkü biz inanıyoruz ki yatırım, pazardaki etkinliği, geleceğe olan inancı, gelişimi, teknoloji ve değişen-gelişen trendlerle uyumu gösteren önemli bir göstergedir. 2017’de de sürekli gelişim ve değişimi öngörüyoruz. Tüketicinin talepleri doğrultusunda estetik kaygıları yüksek, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen ürünler üretiyor ve çıtamızı her geçen gün yükseltiyor olacağız. 2016’da olduğu gibi bu yıl da pazarda tercih edilen ilk markalar arasında yer almaya, pazar payımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Turquality kapsamında yer alan firmalardan biriyiz. Bu anlamda ihracat alanına yönelik nicelik ve nitelik bazlı yatırımlarımız sürüyor. Yurtiçinde olduğu gibi bu sene yurtdışında da birçok fuarda tasarım odaklı üretim yaklaşımımızı tüketicilerin beğenisine sunacağız. Üretim teknolojileri olarak baktığımızda giderek otomasyona yönelik yatırımlar söz konusu ama her ne kadar teknolojiyi, döküm makinaları, sırlama robotları, otomatik paketleme sitemlerine dönüştürsek de insan faktörünü ve bizim için ikamesi olmayan kilit rolünü asla unutmuyoruz.

Hakan ÇANAKCI

Çanakcılar Seramik A.Ş. / Creavit Yönetim Kurulu Başkanı