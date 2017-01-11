2015'ten sonra doğan kişi ömrü boyunca...

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Rusya Sağlık Bakanlığı, sigarayla mücadele radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlık, 2015'ten sonra doğan kimseye hiçbir zaman sigara satmamayı içeren bir düzenleme için hazırlıklar yapıyor. Haberturk'te yer alan habere göre, eğer bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenleme yasalaşırsa, Rusya sigaraya karşı düzenlemede bu derece radikal bir karara imza atan ilk ülke olacak.

2013'TEN SONRA KURALLAR KATILAŞMAYA BAŞLADI

Uzun süredir sigaraya karşı toleranslı bir tutum izleyen ülke, 2013'ten itibaren düzenlemeleri katılaştırmıştı.

Düzenlemeyle ilgili en büyük soru işaretleri ise uygulama kısmında bulunuyor. Düzenlemenin destekçileri bile, bütün bir jenarasyonu kapsayacak böylesine bir yasağın nasıl uygulanacağı konusunda şüpheler taşıyor.

Uygulanabilirlik dışında akıllarda soru işaretleri oluşturan bir diğer durum da, kaçak tütün satışlarının artması. Hükümet, yasakla birlikte kaçak tütün satışlarının artması ve sigaranın karaborsaya düşmesi gibi durumların önüne geçmek için neler yapılabileceğini tartışıyor.

OLUMLULUK SİNYALİ VERİLDİ

Konuyla ilgili konuşan Kremlin sözcüsü, düzenlenemenin birçok bakanlığın ortak çalışması ve kararıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Avrupa'da sigara bağımlılığı oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterilen Rusya'da 2016 yılında sigara içenlerin oranı yüzde 10 azalmıştı. Yüzde 31 olarak gösterilen sigara bağımlılığı oranı, ülkenin yıllar sonra yakaladığı en düşük oran.