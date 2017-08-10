201 çocuk öldü, 347'si engelli kaldı

UNICEF Yemen Temsilcisi Relano, Yemen'de 2017 yılının başından bu yana süren çatışmalarda 201 çocuğun öldürüldüğü, 347'sinin engelli kaldığını açıkladı

Yemen’de devam eden çatışmalar sebebiyle 2017 yılının başından bu yana 201 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılının başından bu yana devam eden çatışmalarda 152’si erkek, 49’u kız 201 çocuğun öldürüldüğünü, 234’ü erkek, 113’ü kız 347 çocuğun engelli kaldığını belirtti.

Relano, 377 çocuğun da silahaltına alındığına dikkati çekerek, 4 Ağustos’ta Sada kentine yapılan saldırıda 2’si erkek, 4’ü kız 6 çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 Ağustos'ta yayımladığı yazılı açıklamada, Sada ilini hedef alan hava saldırılarında 12 sivilin öldüğünü, 10 sivilin de yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı savaşta Aden hükümeti güçlerine destek veriyor. Her ne kadar koalisyon güçleri arasında bulunsa da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Salih’i desteklemektedir. Hatta Kararlılık Fırtınasına ait uçakların hava saldırılarından onu kurtarmıştır!

Yemen’de Husiler ve müttefikleri Salih’e karşı Suudi öncülüğünde Arap koalisyonu tarafından yürütülen ve açıklanan resmi hedefi, “ülkeye meşrutiyeti geri getirmek” ve “Kanlı Husi darbesine son vermek” olarak ifade edilen koalisyonun amacı, Husilerle mücadeleden daha ziyade Yemen’de hüküm süren İngiliz nüfuzuna güçlü bir darbe indirmektir.