‘2003 sınırlarına geri dönülmek isteniyor’

Haşdi Şabi’nin Kerkük Askeri Sorumlusu Ali Tahir, “Başbakan İbadi’nin talimat vermesi halinde Erbil’e doğru harekâta devam ederiz. Irak ordusu merkezi hükümetin 2003’teki sınırına ulaşmak istiyor. Siyasi alanda görüşmeler sürüyor” dedi.

Milliyet ekibi, operasyonların en çok konuşulan silahlı gücü olan Haşdi Şabi’nin Kerkük’ün dışında çok sıkı korunan karargâhına girdi. İki güvenlik kapısından geçirildikten sonra karargâhın bulunduğu binaya ulaştık. Tamamına yakını Türkmen olan askerler bizi Türkçe selamladı. Haşdi Şabi’nin Kerkük Askeri Sorumlusu Tahir’in sorularımıza verdiği yanıtlar ana hatları ile şöyle:

Kerkük’te neler yaşandı?

Başbakanımız Haydar el İbadi, bir savaş yaşanmasını istemediği için Kürt yönetimine süre verdi. Taleplerin kabul edilmemesi halinde operasyon yapılacağını açıkladı. Barzani, talepleri reddetti. Bu nedenle Kerkük’te kanunun uygulanması için harekete geçildi. Büyük bir askeri güçle harekete geçileceği Kürt yönetimine bildirildi. Çekilmediler. Üç gün süre verildi, ancak bu sürede merkezi hükümetin taleplerini bir kez daha reddettiler. Bunun üzerine Kerkük’e doğru harekete geçtik. Kerkük’te güvenlik tam anlamıyla sağlandıktan sonra Başbakan İbadi’nin talimatıyla Haşdi Şabi güçleri olarak, Kerkük’ten çıkarak çevreye konuşlandık. Kerkük’te Haşdi Şabi kuvveti kalmadı. Kerkük’te şu anda polis teşkilatı ve Terörle Mücadele Grubu görev yapıyor. Kerkük çevresini Irak ordusu ve desteğindeki Haşdi Şabi koruyor. Merkezde polis güvenliği sağlıyor. Kerkük içinde Haşdi Şabi adına çalıştığını belirten çete grupları var. Bunların bizimle ilgisi yok. Bunlara yönelik operasyonlar yaptık ve 10 kişiyi yakaladık.

Altunköprü’yü nasıl aldınız?

Altunköprü’yü 4 saatte aldık. Kerkük’te olduğu gibi yarım saatlik bir çatışma yaşandı. Peşmerge geri çekilince biz Altunköprü kasabasına girdik.

Haşdi Şabi’de Arapların yanı sıra Türkmen ve Kürtler de var mı?

Haşdi Şabi’inin kuruluşunda yalnız Şiiler yer aldı. Daha sonra Sünniler, Türkmenlerin yanı sıra diğerleri görev almak için gönüllü katıldı. Şimdi Haşdi Şabi’de görev alanların bir bölümü Sünni Araplar. Şu anda Şii, Sünni Araplar, Türkmen ve Kürtler bir aradayız.

Kerkük’te bundan sonra nasıl bir düzen kurulacak?

Kerkük’te ortak bir yönetim oluşturulması için görüşmeler yapılıyor. Eskiden Kürtler yüzde 90 oranında yönetimdeydi. Yüzde 10 diğer gruplardan oluşuyordu. Şimdi Arap, Kürt, Türkmen ve Hıristiyanlar eşit temsil edilecek.

Talimat yeter

Haşdi Şabi daha ne kadar ilerleyecek?

Biz şu an Kerkük ve çevresinde konuşlanmış durumdayız. Başbakan İbadi’nin talimat vermesi halinde Erbil’e doğru harekâta devam ederiz. Irak ordusu merkezi hükümetin 2003’teki sınırına ulaşmak istiyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Siyasi alanda görüşmeler sürüyor. Haşdi Şabi, Irak ordusu ile birlikte DAEŞ’in işgal ettiği bölgeleri kontrol ediyor. Özellikle Havice bölgesinde Haşdi Şabi kuvvetleri yoğun bulunuyor. Kürt bölgelerinde daha çok Irak ordusu kuvvetleri bulunuyor.

Kerkük’ten göç etmeye çalışanları geri çevirdiniz?

Kürt mahallelerine de girdik. Kürt mahallesinden Süleymaniye ve Erbil’e kaçan aileleri geri dönmeye ikna ettik. Biz onlara, ‘Sizle kardeşiz, birlikteyiz. Bir şeyler yaşandı, siyasiler yanlış yaptı. Biz sizlerin evlerinizi terk etmesini istemiyoruz. Biz sizleri koruruz’ diyerek evlerine dönmeye ikna ettik.

Kerkük’te sizlere yönelik saldırı var mı?

Kerkük’e girdiğimiz ilk günlerde bir kaç saldırı oldu. Ancak şimdi durum normal. Bir sıkıntı yaşanmıyor. Bizim Arap, Kürt, Sünni kardeşlerimiz var. Onlarla kardeşçe yaşıyoruz. Mesela ben bir Türkmenim. Haşdi Şabi’de diğerleri hangi pozisyondaysa biz de onlarla aynı durumdayız.

PKK Kerkük’te ne arıyor?

Kerkük’e girdikten sonra Kürt bayraklarını, çatışmalarda ölen peşmergelerin ve eski Cumhurbaşkanı Talabani’nin fotoğraflarını ve peşmerge heykelini kaldırmadınız.

Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim amacımız kanuna aykırı hareket edenlerle. Mesela Kerkük’te PKK’lılar vardı. PKK’nın ne işi var Kerkük’te? Ancak Talabani bizim ülkenin bir dönemler Cumhurbaşkanı’ydı. Kerkük’te caddelere ve yollara asılan çatışmalarda yaşamını yitiren peşmergelerin fotoğrafları var. Onlar şehittirler. DAEŞ’e karşı peşmergeyle birlikte savaştık. Haşdi Şabi ile peşmergelerden birlikte şehit olan var. Peşmerge heykeli de kalacak. Bunlar bu memleket için kan verdiler. Kürdistan, Kürt bayrağı da bir bayraktır. Türkmenlerin ve diğer partilerin de var. Ancak hükümete ait resmi daireler ve kurumlarda sadece Irak bayrağı asılacak.