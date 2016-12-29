2000'den sonra emekli olanlara intibak zammı ne zaman verilecek

İntibak yasası nedir?

Aynı kazanca ve ödenen prim sayısına sahip iki kişinin, farklı tarihlerde farklı miktarlar alarak emekli olmasını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan yasadır.

İntibak zammı nedir?

İki kişiden birisinin daha önce emekli olması ve farklı miktarda emekli maaşı almasının önüne geçmek için yapılan zamdır. Bu uygulama ile kişiler arasındaki maaş farkı ortadan kalkacak ve eşitlik sağlanacaktır.

İntibak yasasından kimler faydalanıyor?

İntibak yasasından 2000 yılından önce SSK'dan emekli olan kişiler faydalanacak. Bu kişilerin maaşlarında 50-355 TL arasında artış olacak

Emekliye ikinci İntibak zammı ne zaman verilecek?

2016 yılında henüz verilmeyen intibak zammı halen bekleniyor. Emekliye intibak ve son dakika gelişmeleri cagdasses.com'da.

Emekli maaşları çok düşük

En yüksek emekli maaşını alan memur emeklileri bin 618 lira olmasına karşın ikinci sırada yer alan SSK emeklisinin en düşük aylığı ise (2000'den önce emekli olanların )bugün bin 330 lira. 2008’den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban aylığı 798 liraya düşmüş durumda. 2000’den önce emekli olan Bağ-Kur’lunun en düşük emekli aylığı ise bin 157 lira iken 2000’den sonra emekli Bağ-Kur'luların emekli maaşı 800 liraya kadar düşüyor.

Eşitsizlikler ortadan kalkacak

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’un mevzuatta SGK çatısı altında birleştirilmesine rağmen, maalesef uygulama birliği sağlanamamış durumda. Bu birliği sağlayacak ve aynı şartlarda emekli olmuş kişiler arasındaki eşitsizlikleri giderecek bir düzenleme gerekiyor. Aynı iş kolundan, aynı prim gün sayısıyla farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin maaşları ve diğer sosyal hakları arasındaki eşitsizliğin, bu kapsamda giderilmesi planlanıyor.