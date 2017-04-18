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200 yataklı Devlet Hastanesi için ilk kazma vuruldu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla, Eymir Mahallesi’ne yapılacak olan 200 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları için iş makineleri harfiyat alma işlemine başladı.

200 yataklı Devlet Hastanesi için ilk kazma vuruldu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:48

YENİ AKİT / ANKARAGölbaşı’nın uzun süredir beklediği 200 yataklı devlet hastanesi projesinde ilk kazma vuruldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla, Eymir Mahallesi’ne yapılacak olan 200 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları için iş makineleri harfiyat alma işlemine başladı.

“HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK”

Gölbaşı Eymir Mahallesi’ne yapılacak olan 200 yataklı devlet hastanesinin ilçeye ve çevre ilçelere daha iyi hizmet vereceğini ifade eden Duruay, “200 yataklı devlet hastanesinin yapımı için uzun zamandır çaba sarf ediyoruz. Hastanemizin yapımı için ilk kazma vuruldu. Gölbaşımıza hayırlı olsun. Her şeyin başı sağlık. İnşallah en kısa zamanda da Gölbaşımızın en büyük sıkıntılarından olan 200 yataklı devlet hastanesi temeli atılıp faaliyete geçecek” dedi.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Gölbaşı Belediyesi olarak 7 bin metrekarelik alanda Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nin bitişiğine poliklinik yaptıklarını hatırlatan Başkan Duruay, “Hasvak Hastanemizin dar olması ve hastaların oradaki koşullarda muayeneyi beklemesi bizleri derinden üzmüştü. Onu da Eylül Ekim ayı gibi faaliyete geçirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin.”


Yeni Akit Gazetesi
 
EtiketlerGölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:48
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