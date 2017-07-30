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200 Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi

İsrail polisi korumasında yaklaşık 200 Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmar Komisyonu görevlisi bir kişiyi gözaltına aldı.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:23
200 Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi

Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında Mecid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 200 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi koruması altında Aksa'nın Meğaribe kapısından avluya girdiği ve kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu" belirtildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya namaz için gelenlere kimlik kontrolü yaptığına değinilen açıklamada, polisin ayrıca Mescid-i Aksa İmar Komisyonu görevlisi Raid Zağir'i gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, 2003 yılından bugüne İsrailli yerleşimci grupların Mescid-i Aksa ihlallerine Harem-i Şerif idaresinin ve Filistinlilerin itirazlarına rağmen göz yumuyor.

Son iki haftada neler yaşandı?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e gelmiş ancak, İsrail polisi önce Aksa'nın bazı kapılarını açmamıştı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açılmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti.

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ederek, Aslanlı (Esbat) Kapı dışındaki tüm kapıları kapatmıştı.

Polisin müdahalesinde yüzden fazla Filistinli yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:23
  1. Harem
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Kudüs
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bir it ,ölünceye kadar itligini yapar..vazgecmez.. Seytanda son nefese kadar...vazgecmez
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