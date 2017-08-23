200 terörist tek seferde öldürüldü!
Rusya, Suriye'de yok ettiği terör örgütü DAEŞ konvoyuna ait görüntüleri paylaştı. Bombardımanda 200 teröristin öldürüldüğü ve tanklar, zırhlı araçlar, yüksek kalibreli silahların da yok edildiğini duyurdu.23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:25
Suriye'de rejim güçlerinin doğudaki Irak sınırına doğru ilerleyişi sürerken, Rusya Deyr Ez Zor yakınlarında 200 DAEŞ tereröristini tek seferde vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın önceki gün duyurduğu haberin görüntülerinde, terör konvoyunu havadan izleyen uçakların peş peşe saldırıya geçtiği yer alıyor. Kısa süren bombardımanda 20 aracın imha edildiği bildiriliyor.
Moskova yönetimi, konvoyda yüksek kalibreli silahlar, tank ve zırhlı araçların bulunduğunu açıkladı.