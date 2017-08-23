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200 terörist tek seferde öldürüldü!

Rusya, Suriye'de yok ettiği terör örgütü DAEŞ konvoyuna ait görüntüleri paylaştı. Bombardımanda 200 teröristin öldürüldüğü ve tanklar, zırhlı araçlar, yüksek kalibreli silahların da yok edildiğini duyurdu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:25
200 terörist tek seferde öldürüldü!

Suriye'de rejim güçlerinin doğudaki Irak sınırına doğru ilerleyişi sürerken, Rusya Deyr Ez Zor yakınlarında 200 DAEŞ tereröristini tek seferde vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın önceki gün duyurduğu haberin görüntülerinde, terör konvoyunu havadan izleyen uçakların peş peşe saldırıya geçtiği yer alıyor. Kısa süren bombardımanda 20 aracın imha edildiği bildiriliyor.

Moskova yönetimi, konvoyda yüksek kalibreli silahlar, tank ve zırhlı araçların bulunduğunu açıkladı.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:25
  1. DAEŞ örgütü
  2. Rusya
  • 202320231 sa önce
    hep dusunmustum bizim savas ucaklari bombalayip uc 4 les aliyodu. demekki boylede olabiliyomus.
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    darisi bizimkilerde birgun duyariz insaallah yuzlerce pkk gebertildidiye
  • ........1 sa önce
    Afkanistanda abd moab(nükleyer olmayan en büyükbombasını denemesini deası vurdum ifadesi ile denedi.Yarın deaş terör örgütünü değilde zaten yaptıkları gibi muhalifleri vurmuyacagı ve masumları sivilleri vurmaya devam etmiyeceginin ne garintisi var Rusyanın ve abdnin katil iblis ordularını ve onların kuklası deaşpydpkknın canı cehendeme
  • ........1 sa önce
    Şayet deaşlılarsa Cehendem köpekleri gebermiş Kafirin müslüman coğrafyasında operesyon yapmasına ne olursa olsun karşıyım hatta güclü kuvvetli bir islam devleti olsaydıda hem deaşın canına okusaydı hemde suriyedeki zulmünden dolayı rusyanın canına okusaydı pydabdpkk terörünü tooraga gömseysi
  • DOĞRUCU DAVUTDOĞRUCU DAVUT1 sa önce
    ABD ordusuna büyük darbe olmuş
  • ÜsameÜsame1 sa önce
    ABD bu işe çok kızacak
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