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200 rubleyi, 300 rubleye satıyorlar

Tataristan'ın başketin Kazan'da yeni 200 rublelerin 300 rubleye alıcı bulduğu bildirildi.

29 Ekim 2017 Pazar 20:15
200 rubleyi, 300 rubleye satıyorlar

Tataristan başkenti Kazan’da nadir ve eski para satan mağazanın 200 rublelik kağıt paraları 300 rubleye sattığı bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde, Sivastopol’ün resimlerini taşıyan ve serisi AA olan yeni banknotlar “Mir monet” adlı mağazada nominal değerini %50 oranında aşan 300 rubleye satıldığı kaydedildi.

Bilindiği üzere 200 ve 2000 rublelik yeni banknotlar 12 Ekim tarihinde tanıtıldı ve ilk önce Moskova ve üzerinde resimlerini taşıdığı Kırım ve Uzak Doğu bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Aralık ayından itibaren yeni banknotlar diğer Rus bölgelerine de dağıtılacak.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 20:15
  1. ruble
  2. tataristan
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