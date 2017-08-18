200 milyonluk altın buhar oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan Karakaş Atlantis'in sahibi Kamil Karakaş'ın darbe girişiminden sonra 200 milyon liralık altını apar topar kaçırdığı ortaya çıktı. Halka açık şirketin yasal kayıtlarında görünen altınlar adeta buhar oldu. 1.47 ton has altınla birlikte 13 milyon liralık ticari mal da kayboldu.

DENETİME İZİN VERMEDİ, ZAMAN KAZANDI

Olay, SPK Denetim Dairesi elemanlarının şirketin stoklarında yaptığı incelemeyle ortaya çıktı. Şirketin muhasebe kayıtlarında yapılan incelemelerde darbe girişiminden sonra Aralık 2016'da kasada piyasa değeri 200 milyon liraya yakın 1.47 ton olan has altın ile 12.8 milyonluk ticari mal tespit edildi.

O dönemde şirketin 31 Aralık 2016 bağımsız denetim raporlarını düzenleyen Ata Denetim stok sayımı için şirkete yazılı başvuruda bulundu. Talebi reddeden Karakaş Atlantis'in sahipleri stok sayımının 20 Ocak 2017 tarihinden sonra yapılmasını istedi. Böylece şirket stoktaki altınların apar topar kaçırılmasına da zemin hazırladı. Denetim firması söylenen tarihte yeniden sayım yapmak istedi. Ancak Karakaş Atlantis Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeliha Elif Karakaş Zar bu talebi de reddetti.

SPK Denetim Dairesi'nin raporuyla 1.47 ton altın ve 12.8 milyonluk ticari malın kaybolduğu ortaya çıktı.

SPK'YI KAPIDAN İÇERİYE ALMADILAR

Şirketin envanterindeki 1.47 ton altının yerinde sayılması için SPK denetçileri de İzmir'e gitti. Bütün ısrarlara rağmen firmanın başkan yardımcısı Elif Karakaş Zar denetçileri kapıdan içeri sokmadı. SPK denetçilerine "Stokları emin yerde muhazafa ediyoruz, size gösteremeyiz" açıklaması yaptı.





SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

SPK Denetim Dairesi, altınların şirket stoklarında fiziki olarak olmadığı, bu nedenle de şirketin finansal tablolarında oynamalar yaptığı, borsadaki küçük yatırımcılarını da dolandırdığı sonucuna ulaştı. SPK Kanunu kapsamında, Karakaş ailesi fertleri hakkında güveni kötüye kullanma ve sahtecilik, kurul personelinden bilgi saklamak, halka açık şirketin finansal tablolarında oynamak gibi suçlardan dolayı Kamil Karakaş, Zeliha Elif Karakaş Zar, Melek Karakaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ortakların 1 ila 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

NEDEN KAYYUM ATANMADI?

SPK Denetim Dairesi'nin raporu şirketin stoklarındaki altınların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçırıldığını kanıtlıyor. Karakaş Atlantis'in sahibi Kamil Karakaş 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iş dünyasında başlatılan FETÖ operasyonları çerçevesinde İzmir'de gözaltına alınmıştı. O dönemde FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan işadamlarının şirketlerine kayyum atanmıştı. Karakaş Atlantis'e ise ne kayyum ne de el koyma kararı çıkarıldı. Bu da altınların kaçırılmasına zemin hazırladı.

OSMAN SARAÇ BİLİYOR MU?

Karakaş Atlantis'in bir önceki yönetim kurulunda geçtiğimiz genel kurulda Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Osman Saraç da bulunuyordu. Saraç, şirkette 29 Aralık 2015 ve 1 Nisan 2016 tarihleri arasında bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Borsa İstanbul'a atandıktan sonra Karakaş Atlantis'ten istifa etmişti. Saraç'ın bağımsız denetim kurulu üyesi olduğu dönemde, kaçırılan altınlarla ilgili bilgisi olup olmadığı ve konuyla ilgili inceleme yapıp yapmadığı merak ediliyor.



BİR ANDA YÜKSELDİ

Karakaş Atlantis, 2005'te İzmir'de kuruldu. 2013 yılında halka arz olan ilk kuyum şirketiydi. 2014'te 209 milyon TL aktif büyüklüğü vardı. 2015'te aktifi 246.3 milyon TL'ye, 2016'da de 273 milyon TL'ye çıktı. Firma, İSO'nun 500 Büyük Sanayi Şirketleri arasındaydı.

Bilgileri Sabah'tan Dilek Gündür köşesinde paylaştı.