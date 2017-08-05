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200 km ile giden Tofaş'a yetişmeyen Mercedeslinin dramı

Yolda 200 km ile giden Tofaş'a yetişmeye çalışan ve ancak ışıklarda durunca yetişebilen Mercedesli adam şaşkınlığını bakın nasıl anlatıyor...

05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:11
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:11
  1. 200 km ile giden Tofaş
  2. Tofaş'a yetişmeyen Mercedes
  3. Mercedeslinin dramı
  • CezaCeza1 sa önce
    Bunlari haber yapmayin,insanlari tesvik eder gibi
  • HnHn1 sa önce
    Başarı yüksek hızla sürüş yapmakla değil....... yolculuğunun gideceğin yere son noktasına güvenli bir şekilde ulaşabilmeye başarı denir.......
  • HnHn1 sa önce
    Yolda önüne 200 km le giderken herhangi bir hayvan insan araç aniden çıkarsa veya aracın lastiklerinden biri patlarsa o zaman olacaklar düşünelim . Kazaların yüzde yetmiş sekseniyüksek hızdan kaynaklandığını hep hatırlayalım .ALLAH CCtüm milletimizekısa mesafedede uzun mesafedede kazasız hayırlıyolculuk versin.
  • BektasogluBektasoglu1 sa önce
    Bir polis bir mobese yokmu.. coluk cocugun canina mal olacaklar... bu adamlara antreman yapacaklari bir alan acsinlar.. oralarada yapsinlar hizlarini...
  • İsayusufİsayusuf1 sa önce
    Allah akıl fikir versin ne diyelim...
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