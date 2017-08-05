200 km ile giden Tofaş'a yetişmeyen Mercedeslinin dramı

Başarı yüksek hızla sürüş yapmakla değil....... yolculuğunun gideceğin yere son noktasına güvenli bir şekilde ulaşabilmeye başarı denir.......
Hn1 sa önce
Yolda önüne 200 km le giderken herhangi bir hayvan insan araç aniden çıkarsa veya aracın lastiklerinden biri patlarsa o zaman olacaklar düşünelim . Kazaların yüzde yetmiş sekseniyüksek hızdan kaynaklandığını hep hatırlayalım .ALLAH CCtüm milletimizekısa mesafedede uzun mesafedede kazasız hayırlıyolculuk versin.
Bektasoglu1 sa önce
Bir polis bir mobese yokmu.. coluk cocugun canina mal olacaklar... bu adamlara antreman yapacaklari bir alan acsinlar.. oralarada yapsinlar hizlarini...