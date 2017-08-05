200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedeslinin dramı

Cahil cesareti dedikleri bu olsa gerek, en ufak bir kazada ikiye bölünün peynir tenekesi kalınlığındaki kaportası ile yıllarca yurdum insanına kakalanan sözde yerli malı ama italyan patentli cenaze tabutu gibi araçlar, Birde marifet gibi hava atarlar, o hıza ulaştın peki acil durumda nasıl suracak o araba
Mrd5 sa önce
Kesin niğdeli haftada bir ölümlü kaza oluyor orda
Bülent üçel 5 sa önce
Kontrolsüz güç güç olmayabilir ama o arabanın260 km hız yaptığını inkâr edemezsiniz Sahine dogana 260 kmhız yaptıran ustalar var Sanayide ne ustalar var keşke mühendislerin yerine bunlara imkân tanınsa Çoktan yerli otomobilimiz olurdu
Fatih EMLİK7 sa önce
Bu hız denen mereti birde namazlarda görsek
Ahmetcan7 sa önce
Açlar işiniz gücünüz yok mu sizin
Adem11 sa önce
200 km ile tahtalı köye gidersin.... sana şöyle hoşngeldin partisi de yaparlar
ccc 11 sa önce
Kamu spotu
Ceza13 sa önce
Bunlari haber yapmayin,insanlari tesvik eder gibi
Hn13 sa önce
Başarı yüksek hızla sürüş yapmakla değil....... yolculuğunun gideceğin yere son noktasına güvenli bir şekilde ulaşabilmeye başarı denir.......
Hn13 sa önce
Yolda önüne 200 km le giderken herhangi bir hayvan insan araç aniden çıkarsa veya aracın lastiklerinden biri patlarsa o zaman olacaklar düşünelim . Kazaların yüzde yetmiş sekseniyüksek hızdan kaynaklandığını hep hatırlayalım .ALLAH CCtüm milletimizekısa mesafedede uzun mesafedede kazasız hayırlıyolculuk versin.
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Maraşlı2 sa önce Cahil cesareti dedikleri bu olsa gerek, en ufak bir kazada ikiye bölünün peynir tenekesi kalınlığındaki kaportası ile yıllarca yurdum insanına kakalanan sözde yerli malı ama italyan patentli cenaze tabutu gibi araçlar, Birde marifet gibi hava atarlar, o hıza ulaştın peki acil durumda nasıl suracak o araba Mrd5 sa önce Kesin niğdeli haftada bir ölümlü kaza oluyor orda Bülent üçel 5 sa önce Kontrolsüz güç güç olmayabilir ama o arabanın260 km hız yaptığını inkâr edemezsiniz Sahine dogana 260 kmhız yaptıran ustalar var Sanayide ne ustalar var keşke mühendislerin yerine bunlara imkân tanınsa Çoktan yerli otomobilimiz olurdu Fatih EMLİK7 sa önce Bu hız denen mereti birde namazlarda görsek Ahmetcan7 sa önce Açlar işiniz gücünüz yok mu sizin Adem11 sa önce 200 km ile tahtalı köye gidersin.... sana şöyle hoşngeldin partisi de yaparlar ccc 11 sa önce Kamu spotu Ceza13 sa önce Bunlari haber yapmayin,insanlari tesvik eder gibi Hn13 sa önce Başarı yüksek hızla sürüş yapmakla değil....... yolculuğunun gideceğin yere son noktasına güvenli bir şekilde ulaşabilmeye başarı denir....... Hn13 sa önce Yolda önüne 200 km le giderken herhangi bir hayvan insan araç aniden çıkarsa veya aracın lastiklerinden biri patlarsa o zaman olacaklar düşünelim . Kazaların yüzde yetmiş sekseniyüksek hızdan kaynaklandığını hep hatırlayalım .ALLAH CCtüm milletimizekısa mesafedede uzun mesafedede kazasız hayırlıyolculuk versin.