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200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedeslinin dramı

Yolda 200 km ile giden Tofaş'a yetişmeye çalışan ve ancak ışıklarda durunca yetişebilen Mercedesli adam şaşkınlığını bakın nasıl anlatıyor...

05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:11
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:11
  1. 200 km ile giden Tofaş
  2. Tofaş'a yetişmeyen Mercedes
  3. Mercedeslinin dramı
  • MaraşlıMaraşlı2 sa önce
    Cahil cesareti dedikleri bu olsa gerek, en ufak bir kazada ikiye bölünün peynir tenekesi kalınlığındaki kaportası ile yıllarca yurdum insanına kakalanan sözde yerli malı ama italyan patentli cenaze tabutu gibi araçlar, Birde marifet gibi hava atarlar, o hıza ulaştın peki acil durumda nasıl suracak o araba
  • MrdMrd5 sa önce
    Kesin niğdeli haftada bir ölümlü kaza oluyor orda
  • Bülent üçel Bülent üçel 5 sa önce
    Kontrolsüz güç güç olmayabilir ama o arabanın260 km hız yaptığını inkâr edemezsiniz Sahine dogana 260 kmhız yaptıran ustalar var Sanayide ne ustalar var keşke mühendislerin yerine bunlara imkân tanınsa Çoktan yerli otomobilimiz olurdu
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK7 sa önce
    Bu hız denen mereti birde namazlarda görsek
  • AhmetcanAhmetcan7 sa önce
    Açlar işiniz gücünüz yok mu sizin
  • AdemAdem11 sa önce
    200 km ile tahtalı köye gidersin.... sana şöyle hoşngeldin partisi de yaparlar
  • ccc ccc 11 sa önce
    Kamu spotu
  • CezaCeza13 sa önce
    Bunlari haber yapmayin,insanlari tesvik eder gibi
  • HnHn13 sa önce
    Başarı yüksek hızla sürüş yapmakla değil....... yolculuğunun gideceğin yere son noktasına güvenli bir şekilde ulaşabilmeye başarı denir.......
  • HnHn13 sa önce
    Yolda önüne 200 km le giderken herhangi bir hayvan insan araç aniden çıkarsa veya aracın lastiklerinden biri patlarsa o zaman olacaklar düşünelim . Kazaların yüzde yetmiş sekseniyüksek hızdan kaynaklandığını hep hatırlayalım .ALLAH CCtüm milletimizekısa mesafedede uzun mesafedede kazasız hayırlıyolculuk versin.
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