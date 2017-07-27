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200 km hızla giderken öyle bir şey yaptılar ki!
Suudi Arabistanlı gençlerin yaptığı tehlikeli gösteri sosyal medyanın gündemine oturdu. Saate 200 km hızla giden otomobilin bilinçli bir şekilde kontrolünü kaybettiren gençler ölümden kıl payı kurtuldu.
27 Temmuz 2017 Perşembe 14:27
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:27
suudi arabistan
araba
tehlike
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