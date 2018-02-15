Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

200 km bedava gidecek! Yeni nesil çift batarya

15 Mart’ta Türkiye’de 11 bin 500 TL’ye 200 kilometre menzile sahip Super Soca isimli yüzde 100 elektrikli motosikletler satışa sunulacak.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:39
200 km bedava gidecek! Yeni nesil çift batarya

Motosiklet olarak ilk olan elektrikli Super Soca'nın bataryaları evde 6 saatte şarj edilebiliyor. Büyük merakla beklenen ‘Motorbike İstanbul’ fuarı bu yıl 22-25 Şubat tarihleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Kuralkan Motorlu Araçlar bu yıl fuara yeni elektrikli motosiklet markası Super Soco ile katılıyor. Yeni nesil lityum iyon pillerden oluşan çift batarya ile 200 kilometreye, tek batarya ile de 100 kilometreye kadar yol yapabilen Super Soco motosikletler fuarda TS ve TC olmak üzere 2 modeli ile yer alacak. TS ve TC modelleri 17 inçlik arka tekeri içine entegre edilmiş elektrik motoru ve yüksek teknolojili bataryalar ile 2400 W güç üretiyor.

Elektrikli motosikletler 15 Mart’tan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. TS’in fiyatı 11 bin 400 TL, TC’nin fiyatı ise 12 bin 900 TL olacak.Hürriyet

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:39
  1. elektrikli Super Soca
  2. Motosiklet
  3. Motorbike İstanbul
  4. fuar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK, terör örgütünü bir köyden daha süpürdü
    1. TSK, terör örgütünü bir köyden daha..
    2. Çipras korkudan Avrupa Biriliği'nin..
    3. 15 Şubat 'Patronlar Günü' ilan edildi
    4. MHP'li vekil müjdeyi verdi! Afrin..
    5. Çamlıca Camii'nde son durum
    6. Şarkıcı bozuntusundan terör sevicisine..
    7. Cristiano Ronaldo'dan Rohingyalı..
    8. Galatasaray resmen açıkladı!..
    9. Iraklılar konferansa damga vuran..
    10. Bülent Tezcan'dan 'Kılıçdaroğlu'..
    11. Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi..
    12. Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir müjde..
    13. Galatasaray'da flaş gelişme!..
    14. Rusya: ABD, YPG'ye silah vermeye devam..
    15. Sanatçılar Mehmetçiğe destek için..
    16. TFF'den Demirel ve küfür açıklaması
    17. Emine Erdoğan açıkladı! 500 bin..
    18. Rusya'dan Türkiye'yi kızdıracak..
    19. Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi..
    20. Demirtaş: Alçaklık bana da bulaşmış...
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?