200 km bedava gidecek! Yeni nesil çift batarya

Motosiklet olarak ilk olan elektrikli Super Soca'nın bataryaları evde 6 saatte şarj edilebiliyor. Büyük merakla beklenen ‘Motorbike İstanbul’ fuarı bu yıl 22-25 Şubat tarihleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Kuralkan Motorlu Araçlar bu yıl fuara yeni elektrikli motosiklet markası Super Soco ile katılıyor. Yeni nesil lityum iyon pillerden oluşan çift batarya ile 200 kilometreye, tek batarya ile de 100 kilometreye kadar yol yapabilen Super Soco motosikletler fuarda TS ve TC olmak üzere 2 modeli ile yer alacak. TS ve TC modelleri 17 inçlik arka tekeri içine entegre edilmiş elektrik motoru ve yüksek teknolojili bataryalar ile 2400 W güç üretiyor.

Elektrikli motosikletler 15 Mart’tan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. TS’in fiyatı 11 bin 400 TL, TC’nin fiyatı ise 12 bin 900 TL olacak.Hürriyet