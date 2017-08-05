200 kiloluk ölü yunus kıyıya vurdu
Ekiplerin yaptığı incelemede, iki metre uzunluğundaki dev balığın vücudunda yara izleri bulundu.05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:30
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde ölmüş bir yunus karaya vurdu.
Mersin İdmanyurdu Meydanı yanında karaya yunus vurduğunu görenler, belediyeyi aradı.
Ekipler, yaptıkları incelemede yaklaşık 200 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yunusun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından kamyonete yüklenen yunus, gömülecek.