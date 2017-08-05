200 kiloluk ölü yunus kıyıya vurdu

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde ölmüş bir yunus karaya vurdu.

Mersin İdmanyurdu Meydanı yanında karaya yunus vurduğunu görenler, belediyeyi aradı.

Ekipler, yaptıkları incelemede yaklaşık 200 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yunusun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından kamyonete yüklenen yunus, gömülecek.