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200 general ve amiralin terfisi için 4 şart

Bu yıl 9 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan Başbakan Yıldırım başkanlığındaki YAŞ’ta, TSK’daki 200 general ve amiralin durumu görüşülecek.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:43
200 general ve amiralin terfisi için 4 şart

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde ( TSK) tayin ve terfilerin görüşüldüğü Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) bu yılki toplantısında 200 general ve amiralin durumunun masaya yatırılacağı kaydedildi. Birinci gündem maddesinin FETÖ ile mücadele olacağı YAŞ’ta terfilerin de buna göre yapılacağı belirtildi. Komuta katında ciddi değişikliklerin yaşanmayacağı ancak kritik birimlerin başına FETÖ ile mücadele eden general ve amirallerin getirileceği kaydedilirken, daha önce örgütün TSK içinde yapılanmasının önünü açtığı belirlenen kişilerin terfilerinin askıya alınması bekleniyor. Her yıl ağustos ayında yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tayin ve terfilerin görüşüldüğü YAŞ’ın bu yıl 9 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ikinci kez toplanacak olan YAŞ’ın birinci gündem maddesi FETÖ ile mücadele.

FETÖ İLE ETKİN MÜCADELE EDENLER ÖNCELİK

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in edindiği bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırımbaşkanlığında yapılacak YAŞ’ta, TSK’da görevli 200 generalin durumu masaya yatırılacak ve bunlar arasında bazılarının FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair iddialar değerlendirilecek. Komuta katında ciddi değişiklikler yaşanmayacağı, Deniz ve Kara kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı’nın göreve devam edeceği belirtiliyor. 2018 yılı ocak ayında yaş haddini dolduracak Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal emekli olacak. Ünal’ın yerine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün gelebileceği kaydediliyor. TSK’da kritik öneme sahip olan ve daha önce FETÖ’nün yoğun şekilde yuvalandığı Personel, İstihbarat ve Eğitim birimlerinin başına FETÖ ile mücadele eden general ve amirallerin getirileceği ifade edildi. YAŞ’ta, FETÖ’cü subayların örgütle bağlantılarına göz yuman kişilerden terfi sırası gelenler varsa terfilerinin askıya alınacağı bildirildi.

FETÖ'YE KARŞI SESSİZ KALANLARIN TERFİLERİ ASKIYA

Başında olduğu birlikte FETÖ’cü subay olup olmadığını araştırmayan, ihraçlar için hiçbir teklif veya öneride bulunmayan, adli ve idari mercilere yardımcı olmayan, FETÖ’yü tehdit görmeyip sessiz kalanlar ile ihraçlara karşı olanların terfileri askıya alınacak. YAŞ’ta, özellikle FETÖ ile mücadele etmediği belirlenen komutanlar ile subayların durumunun titizlikle görüşüleceği dile getirildi.

TERFİ İÇİN 4 KRİTER

- Liyakat.

- FETÖ ile etkin mücadele.

- Hiçbir siyasi gruba bağlı olmamak.

- Tecrübeli, iyi eğitimli ve yetenekli olmak.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:43
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