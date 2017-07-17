200 bin yıllık insan izleri bulundu!

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Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan fosillerin incelenmesi keşif sayılabilecek ‘Paleolitik’ yontma taş çağı olarak adlandırılan dönem insanı ‘Neandertal’ insanların 200 bin sene önce su kenarlarında yaşadıklarını gün yüzüne çıkardı.
17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:18
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:18
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