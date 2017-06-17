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200 asker hastaneye kaldırıldı!

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 22:14
200 asker hastaneye kaldırıldı!

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaklaşık 200 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

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'BAZI ASKERLERİN DURUMU KRİTİK'

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gelerek rahatsızlanan askerleri ziyaret etti. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Vali Güvençer "Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. Edindiğimiz bilgilere göre 200 yakın askerimiz rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu kritik" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 22:14
  1. Manisa
  2. asker
  3. GÜNCEL Haberleri
  • davut doğrucudavut doğrucu1 sa önce
    Sebzeleri aldıkları halciyi - et aldıkları kasap'ı - kahvaltilik'ları aldıkları toptancıyı ve yumurtacıyı ziyaret edin birer çaylarını için derim
  • Deniz GülDeniz Gül1 sa önce
    Sabotaj değildir, sadece ihmal...Yaz aylarında besin zehirlenmeleri olur, konservelere bağlı...Her askere taze ev yemekleri verilemiyeceğine göre, hijyen koşullarının iyileştirilmesi lazım...Bu işte kusuru olan her firma ve kişiler yargılanmalıdır.
  • YasinYasin3 sa önce
    Oldu bile
  • Teyyo Teyyo 4 sa önce
    Cihangir, yemek şirketi AKP li olduğunu biliyormuydun? Zaten bu ana kadar tutuklanmamalarının sebebi de bu.Araştırma yapmadan yazı yazma. En azından manisada varsa tanıdığın ona sor.
  • AsenaAsena5 sa önce
    Suclular cezalandirilsin, aksi takdirde devlet bunun altindan kalkamaz.
  • Galip BarutGalip Barut8 sa önce
    Manisa fetöteröristlerinin inlerinden bir ilimizdir oglum orda askerdi.şehirdeki bilboardlarda dahi fetö propagandasının izleri vardı.sene 2014.
  • yozgatlı yozgatlı 8 sa önce
    Allah Cellecelaluh bütün CHP'lileri ve onlara rey (oy) verenleri onları seçenleri onları sevenleri içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç hepisini külli'sini Ebediyyen Sustursun o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim. CHPC umhuriyet H ıristiyanlar P artisi 80sene'dir Diktatörlüğünzle Türkiyeyi ne hale getirdiniz gördünüzmü. Türkiyenin bu halini'de Bize mâl etmeyiniz Bu sizin Eseriniz. Tüm Dünyanın 100sene'de yaptığını BİZ 15sene'de YAPTIK daha dur neler Yapacağız Buna sizin aklınız ve hayaliniz GÜÇ YETİREMEZ. Gözüken Köy Klavuz İstemez 80sene'dir NE YAPTINIZ. Birde Utanmadan BİZİM DEDELERİMİZİN Eserleriyle 80sene'dir Tüm Dünyaya Hava attınız. ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • UtkuUtku8 sa önce
    Bence ihaleyi yapan komutan veya komutanlık ihalede rüşvet alıyordur. Başka bir izahı yok. Komutanların yapılan ihalelerden rüşvet aldığı ezelden beri konuşulan konu..yani komutan rüşvet alaçam diye askerin sağlığını tehlikeye atıyordur.
  • Hy-hyHy-hy13 sa önce
    Teröristlerin sahada yıllarca sürecek bir zamanda yapacağı işi,en ucuz,kolay,risksiz bir biçimde sadecesızarak yapıyor.İdam istiyoruz diye bilmem nerelerimizi yırtıyoruz.15 Temmuzda 249 Şehit ile 3000 yaralı yetmedimi,bak söyliyeyim askerlerimize birşey olsun hükümet bunun altında kalır.Sorumlular hemen bulunmalı ve cezalandırılmalı.Ayrıca yemek işi kışlaya tekrar alınıp,yemek içeride yapılmalı.
  • SezginSezgin14 sa önce
    Bunlar kesinlikle sabotaj. Yabancı istihbarat örgütleri FETÖ nün kriptoları vasıtasıyla bir mesaj veriyorlar. Son aylarda El Bab'da ve PKK mücadelesinde destanlar yazan mübarek ordumuzun moralini bozmak istiyorlar ve Katar'a üs kurmayın mesajı veriyorlar.
Bugünkü Akit

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