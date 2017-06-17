200 asker hastaneye kaldırıldı!

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaklaşık 200 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

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'BAZI ASKERLERİN DURUMU KRİTİK'



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gelerek rahatsızlanan askerleri ziyaret etti. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Vali Güvençer "Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. Edindiğimiz bilgilere göre 200 yakın askerimiz rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu kritik" dedi.

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