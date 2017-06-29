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20 yıllık su sorunu ortadan kalkıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Bayramşahlar Mahallesinde yaşanan 20 yıllık su sıkıntısını ortadan kaldıracak sondaj çalışmasına başladı.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:43
20 yıllık su sorunu ortadan kalkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesine bağlı 30 haneli Bayramşahlar Mahallesinde yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldırmak için yeni sondaj çalışmasına başladı. MASKİ ekipleri 200 metre derinliğe inecek olan sondajda delgi çalışmalarına devam ediyor. Sondaja ait delgi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, deneme pompası takılarak su analizi için numune alım işlemi gerçekleştirilecek.

“Su sıkıntımız MASKİ sayesinde ortadan kalkıyor”

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Demirci ilçesinin Bayramşahlar Mahallesindeki sondaj çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Yücel Ünlü, “Mahallemizde 15- 20 yıldan beri yaz aylarından su yetersizliği yaşanmaktaydı. Bu durumu MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bildirdik. Sağ olsunlar mahallemize gelip sondaj çalışmasına başladılar. Şu an delgi çalışmaları sürüyor. Açılacak olan sondajdan çıkacak su sayesinde mahallemizde su sıkıntısı tarih olacak. Çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne, MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:43
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