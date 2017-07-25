20 yıllık emeklinin maaşı kesildi... Üstüne de borç çıkarttılar!

SGK, 6 aylık eksik günü yatırmayı kabul eden Mustafa Demirci’yi bu kez, 20 yıldır verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin TL borçlandırdı. Yaşadıkları karşısında şok olan ve SGK’nın hatasını kendine ödettiğini belirten Demirci, dava açmaya hazırlanıyor.

Ankara’da yaklaşık 20 yıl fırıncılık yaptıktan sonra 1997 yılında memleketi Ordu’nun Akkuş ilçesine yerleşen ve eksik kalan primlerini yatırarak Ordu SGK’dan emekli olan Mustafa Demirci’nin hayatı, Nisan 2017’de SGK’dan gelen bir evrakla alt üst oldu. Gelen evrakta ’1973 yılı hizmetinizden 174 gün sigortalı hizmetinizin size ait olmadığı tespit edildiği için, aylığınız başlangıç itibariyle durdurulmuştur’ denildi. Bunun üzerine soluğu SGK’da alan Mustafa Demirci’ye, "1973 yılında başkasının primi size yatırılmış bu iptal edildi. Sizin 174 gün borcunuz var. Bu borcu öderseniz maaş almaya devam edersiniz" denildi.

ASIL ŞOKU İKİNCİ GELEN EVRAKTA YAŞADI

Tekrar maaş almak için 6 aylık borcunu yatırmayı kabul eden Mustafa Demirci, asıl şoku ikinci gelen evrakta yaşadı. SGK’nın gönderdiği bu evrakta, Demirci, emekli olduktan sonra aldığı maaş karşılığında faizsiz olarak kuruma 105 bin 605 TL borçlandırıldı. Bir ay içerisinde borcunu ödemesi istenen Demirci, Ankara’da yaşayan çocuklarından yardım istedi. Oğlu Asım Demirci’nin yardımıyla Ordu SGK İl Müdürlüğü Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezine itiraz dilekçesi yazan Demirci’ye bu kez sağlık hizmetleri karşılığında 3 bin 675 TL borcu olduğu yönünde başka bir evrak gönderildi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNE OLUMSUZ CEVAP VERİLDİ

Demirci’nin yazdığı itiraz dilekçesine SGK, "İptal günleriniz nedeniyle adınıza oluşturulan borç her ne kadar kurum hatası var olarak girilmişse de yıllar içerisinde tarafınızca kullanılmış bir para olması nedeniyle borcunuzun iptali söz konusu olmayıp, eksik günlerinizi tamamlamanız karşılığında tarafınıza yeniden emekli maaşı bağlanacağı hususu" şeklinde ÿcevap verildi.

AÇIĞIM OLDUĞUNU DAHA ÖNCE NEDEN BİLDİRMEDİLER

SGK hakkında dava açacağını belirten Mustafa Demirci, "Bana 19 yıldır neden bildirmediler açığım olduğunu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İtirazıma verdikleri cevapta kurum hatası diyorlar. Kurum hatasıysa ben neden cezalandırılıyorum. SGK’dan şikayetçiyim, dava açacağım" dedi.