Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

20 yılın rekoru: 1 ayda 2234 cinayet!

Meksika'da haziran ayında 2 bin 234 cinayet işlendiği ve bunun son 20 yılın rekoru olduğu bildirildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:05
20 yılın rekoru: 1 ayda 2234 cinayet!

Hükümet tarafından açıklanan suç istatistiklerine göre, ülkede haziran ayında 2 bin 234 cinayet işlendi.

Bu veri, ülkede 1997'den bu yana bir ay içerisinde işlenen en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti.

Cinayetlerin çoğunun Baja California Sur, Veracruz eyaletleri ve başkent Meksiko'da işlendiği aktarıldı.

İstatistiklerde 2017'nin ilk yarısında işlenen cinayet sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 12 bin 155 olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:05
  1. Hükümet tarafı
  2. Baja California Sur
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'tan Alman hükümetine anlamlı tepki!
    1. Bosch'tan Alman hükümetine anlamlı..
    2. 20 yılın rekoru: 1 ayda 2234 cinayet!
    3. O Avrupa ülkesi sokaklarda... Hükümeti..
    4. Kraliçe'ye 'dokundu', İngiltere karıştı!
    5. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    6. Yiğit Bulut'tan sert tepki: Telef..
    7. Bugün Aksa, yarın bütün Kudüs!
    8. ABD, Taliban diye onlara vurdu!
    9. Hamas: İntifada'yı başlatabiliriz!
    10. ABD: Kurulan düzen yavaş yavaş çöküyor
    11. O gaspçılar yakalandı! Polis çalınan..
    12. Pentagon: ABD'nin dünya düzeni çöküyor
    13. Darbeciler Uygurlu Türkleri Çin'e..
    14. Kuveyt'ten Suriye katili Hizbullah'a..
    15. Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o..
    16. Suudi Arabistan yanlışlıkla orayı vurdu
    17. Mısır’da flaş karar! 28 kişiye idam..
    18. Kızının cenazesine katılabilmek için..
    19. "Türk Hattı" için karar verildi.....
    20. İstanbul Bayrampaşa'dan acı haber:..
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı