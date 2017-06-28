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20 yıldır kocasını tıraş ediyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Güner, 20 yıldan beri eşinden başkasına saçtıraşı olmuyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:14
20 yıldır kocasını tıraş ediyor

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçukur köyünde yaşayan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 81 yaşında Yusuf Güner’in saç tıraşını uzun yıllardan beridir hayat arkadaşı Hasibe Güner yapıyor. Köyde berber bulunmaması, ilçenin ise uzak olması nedeniyle saç tıraşını 20 yıldan beri eşinin yaptığını söyleyen Yusuf Güner, ”Ben eşimden çok memnunum Allah razı olsun. Eşim sayesinde berberin yolunu unuttum” dedi.

Vefat eden kayın babasını da uzun yıllar tıraş ettiğini ifade eden 73 yaşındaki Hasibe Güner, ”Kayın babamın üç oğlu da babalarının tıraşını yaptırmadıkları için onun da tıraşını ben yapardım. Kayın babam öldükten sonra eşimi 20 yıldan beri ben tıraş etmeye başladım. Eşim benden memnun mu bilmiyorum?” diye konuştu.(MA-EFE)

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:14
  1. Kütahya
  2. Hisarcık
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