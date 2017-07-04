20 yıl yaşadığı şehri terk edip yerleşti… Hem huzuru hem de parayı buldu!

Elazığ’da şehir stresi ve gürültüsünden sıkılan 32 yaşındaki 2 çocuk babası Fuat Torgut, 20 yıl aradan sonra devletten aldığı destek ile döndüğü köyünde yaşamaya başladı.

17 yıl önce ailesi ile birlikte köyden Elazığ merkezine göç eden 37 yaşındaki 2 çocuk babası Fuat Torgut, 20 sene boyunca çeşitli işlerde çalıştı. 20 yılın ardından şehrin stresinden ve gürültüsünden sıkılan Torgut, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu 'Genç Çiftçi' projesine başvurdu. Proje kapsamında 40 keçi desteği alarak köyüne dönen Torgut, kendi imkanlarıyla da 60 keçi satın alarak Keban ilçesinin Altınyaka köyüne bağlı Dede mezrasına yerleşti. Ailesiyle beraber şehirden uzak bir hayat yaşayan Torgut, keçilerden elde ettiği süt ve yaptıkları peynirleri satarak huzur içinde yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

17 yaşında şehre yerleştiklerini ve 20 yıl boyunca kent hayatı yaşadığını belirten Fuat Torgut, şehir hayatında yaşadığı stres, korna sesleri ve gürültünün kendisini doğaya geri dönmeye zorladığını söyledi.

Genç Çiftçi projesinden kendisine böyle bir imkan çıkınca köye dönüş kapsamında önünün açıldığını aktaran Torgut, “Proje kapsamında 38’i dişi 2’si erkek olmak üzere 40 tane küçük baş hayvan verdiler. Bunların köye dönüşte bana yeterli gelmeyeceğini düşündüm. Gittim kendi imkanlarımla 60 tane daha aldım. Toplam 100 baş hayvanla bu işe başladım. Gayette memnunum. Gençlere tavsiye ederim. Bir şeyler ürettikçe insanda çalışma azmi oluyor” dedi.

İlk başlarda köye yerleşmede zorlandıklarını vurgulayan Torgut, “İmkanlarımız kısıtlı olduğu için belli bir süre zorluk çektik. Ama daha sonra hayvanları alıp evi tadilat edince rahat ettik. Sabah 4’te keçiler dağa salıyorum. Saat 10 gibi getirip sağım yapıyoruz. Hayvanlar ve bizde dinleniyoruz. Akşamüzeri yine yayılmaya salıyoruz ve saat 20.00 gibi eve getirip sağım yapıyoruz” diye konuştu.

Genelde keçilerin sütü ile yaptıkları peynirden geçimlerini sağladıklarını aktaran Torgut, "Bu hayatımdan memnunum. Daha önce şehirde çeşitli işlerde çalıştım. Ama bu şekilde, doğa ile iç içe daha güzel yaşıyorum. Hedefim daha büyük. 400 hayvanla bu işi yapmayı düşünüyorum. İleriye yönelik büyük hedeflerim var inşallah da olur” şeklinde konuştu.