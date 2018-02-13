Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

20 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi

Adana'da cinayete karıştığı ileri sürülerek yakalanan ve tutukluluk süresi bittiğinden serbest kalan hükümlünün 21 yıl hapis cezası aldıktan sonra polis tarafından yakalanınca, "Beni unuttunuz sanmıştım" diye tepki gösterdiği öğrenildi.

13 Şubat 2018 Salı 11:22
20 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi

Adana'da cinayete karıştığı ileri sürülerek yakalanan ve tutukluluk süresi bittiğinden serbest kalan hükümlünün, 21 yıl hapis cezası aldıktan sonra polis tarafından yakalanınca, "Beni unuttunuz sanmıştım" diye tepki gösterdiği öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, cinayet, 9 Eylül 2012 tarihinde Seyhan’a bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde işlendi. İddiaya göre; hırsızlık, kadın ticareti ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen ‘Aybeyler Çetesi’ ile aynı mahallede yaşayan Taş ailesi arasındaki ‘güç savaşı’nda kan döküldü. Uzun namlulu silah, av tüfeğiyle birlikte taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Malik, Melih, Reşat, Ercan, Mehmet Taş ile birlikte Ömer ve Halit Peri yaralandı.

Durumu ağır olan Ercan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, aynı olayda 4 polis memuru da açılan ateş sonucu yaralandı; 3 polis aracı zarar gördü. Olay bastırılırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, 13 Eylül 2012 tarihinde cinayeti işleyen ve yardım eden şahısları yakalamak için harekete geçti. Operasyona; özel harekat karadan, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Daha önceden 4 ayrı mahallede belirlenen 11 ayrı adrese, şafak vakti 500 polisle ardı ardına şok baskınlar yapıldı. Tekin Yardım, Derviş Aybeş, Selman Tabak, Sevda Aybey, Saadet Aybey, Serengül Aybey, Servet Aybey, Meral Aybey ve yaşı küçük olan S.A. gözaltına alındı. Aramalarda, bir ‘Kalaşnikof’ marka uzun namlulu silah, 3 tabanca, 2 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ile bir adet ‘sallama’ olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:22
  1. Adana
  2. polis
  3. Ercan Taş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın porgramı
    1. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın porgramı
    2. Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu
    3. O kulübe büyük şok! Puan silme cezası..
    4. Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba..
    5. Sivas'taki olaydan sonra Hasan Şaş...
    6. Afrin operasyonunda sıcak gelişme
    7. Cenk Tosun'dan flaş Vagner Love yorumu!
    8. HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...
    9. Kemalistler izlemesin! Yüreklerine..
    10. Abdurrahim Albayrak'tan bomba itiraf!
    11. ÖSO: 340 terörist teslim oldu
    12. Başbakan Yıldırım yarın gidiyor;! Bir..
    13. Taşeron oyunu tutmadı! İşçinin gözü..
    14. 'Merkel'in muhalifleri baş kaldırmaya..
    15. Cübbeli Ahmet tepki gösterdi: Şehit..
    16. Ravza Kavakcı mesajı verdi: Hesap..
    17. AK Parti'den flaş açıklama: Hesap..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye meydan..
    19. Korkunç olay! Düğüne 4 gün kala...
    20. 'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu!..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!