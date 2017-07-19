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20 yıl sonra ikinci kez bakan oldu

Yeni kabinede Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yerine atanan AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın kabine deneyimi ilk değil. 20 yıl önce de benzer bir görev almıştı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:04
20 yıl sonra ikinci kez bakan oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından bir basın toplantısı yaptı.

Kabinede değişikliğe gidildiğini açıklayan Yıldırım, "Görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacakların hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir. Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle başbakan yardımcılarının görev dağılımıyla hangi kurumlardan hangi başbakan yardımcılarının, kimin sorumlu olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yeni kabineyi açıkladı. Buna göre Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yerine AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan geldi.

Bakanlık görevi Demircan için ilk değil. Demircan, 54. Hükümet kapsamında Devlet Bakanlığı görevini üstlenmişti. 1997'deki Refah-Yol Hükümeti'nde sorumluluk almıştı.

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:04
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