20 yıl sonra bir ilk: Türkiye'ye gelecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu olarak 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye’ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 25 Ekim Çarşamba günü başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından aynı gün her iki Cumhurbaşkanı resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Özbekistan ilişkileri çeşitli yönleri ile ele alınacak, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra Özbekistan'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ilk ziyaret, tarihi önem taşıyor ve iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere her alanda güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Konuk Cumhurbaşkanın Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmesi, ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile de görüşmesi öngörülüyor.