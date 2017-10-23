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20 yıl sonra bir ilk: Türkiye'ye gelecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:50
20 yıl sonra bir ilk: Türkiye'ye gelecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu olarak 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye’ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 25 Ekim Çarşamba günü başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından aynı gün her iki Cumhurbaşkanı resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Özbekistan ilişkileri çeşitli yönleri ile ele alınacak, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra Özbekistan'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ilk ziyaret, tarihi önem taşıyor ve iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere her alanda güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Konuk Cumhurbaşkanın Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmesi, ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile de görüşmesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 22:50
  1. erdoğan
  2. özbekistan
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Merkel Macro gelse nolucak. Hayır yani napicaklar. Sen olayı idrak edememissin. Bu onlara bi bi ayar şekli zaten bak ben orta asya ya doğuya kayiyiyorum. Haberin olsun.Benim arkamdan kuyu kazarsan. Benim birlikte olacağım partner çok demek istiyor. Ama anlayanà.
  • ZuhriddinZuhriddin4 sa önce
    Gelsin Turkiyeden çok şeyler öransinki memleketi duzenlesin.hayrlara vesila ölsun
  • YiğidoYiğido4 sa önce
    Kerimov geberdi,inşallah ilişkiler çok iyi düzeye helir.
  • ÖngörüÖngörü4 sa önce
    Yani onlar gelince büyük birilerimi gelmiş oluyor ki böyle yorum yaptın? Keşke merkel macron hiç gelmeselerde bize bizden olanlar gelse.Bunu başarmak demek bütün batı dünyasını silebilmek demektir.
  • Alparslan1071Alparslan10719 sa önce
    Özbekistan ,Kırgızistan fetö eliyle haçlı istilasındaki iki kardeş ülkedir.....Baştaki idareciler maalesef eski türkiyenin kemalistleri gibi ümmet ve millet bilincine düşman cia nato gladyo askerleridir....İnşaallah hayra vesile olur bu görüşme....
  • Cemil nadir özgünCemil nadir özgün10 sa önce
    Sanki Merkel Macron geliyor
  • MuhammedMuhammed10 sa önce
    kuran ve dini eğitimi yasaklayıp milletine zulmeden biri bu özbek cumhurbaşkanı kendi çıkarları içi ülkesini satmış aynı zamanda da ezelden Türk düşmanı olan biri
  • halil34halil3411 sa önce
    buyursun gelsinler onlar bizim gardasimiz kapimiz acik

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