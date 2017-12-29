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FETÖ'cü iş adamı teslim olup her şeyi anlattı

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında "Örgüt üyesi olmak" suçundan aranan işadamı güvenlik güçlerine teslim olup önemli itiraflarda bulundu.

29 Aralık 2017 Cuma 08:42
FETÖ'cü iş adamı teslim olup her şeyi anlattı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan  işadamı, güvenlik güçlerine teslim olarak itirafçıoldu. 

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve  "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava  açılan 104 sanıklı davanın sanıklarından bir iş adamı, güvenlik güçlerine teslim  oldu.

Adli makamlarca tutuklanan sanık iş adamı, Etkin Pişmanlık  hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Söz konusu kişinin itiraflarının,  yaklaşık 20 sayfa tuttuğu belirtildi.

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen iş adamının, bugüne kadar Türkiye'de  saklandığını ifade ettiği öğrenildi.

Söz konusu iş adamının, 17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 50 milyon TL yatırdığı iddia edilmişti.

Bu iş adamının tekstil ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 2  şirketteki hisseleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 Ekim 2016’da kayyıma  devredilmişti.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 08:42
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Fetullah Gülen
  3. Adana
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